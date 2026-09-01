매몰 터널서 잇단 시신… 내부에 드론 투입해 생존자 수색

실종 한국인 9명 아직 행방불명

이미지 확대 “아직 희망 못 놓는다” 네팔 당국이 지난달 31일(현지시간) 공개한 사진에서 구조대원들이 대홍수로 수몰된 라수와 지역의 한 수력발전소 터널에 들어가 수색 작업을 벌이고 있다.

라수와 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 “아직 희망 못 놓는다” 네팔 당국이 지난달 31일(현지시간) 공개한 사진에서 구조대원들이 대홍수로 수몰된 라수와 지역의 한 수력발전소 터널에 들어가 수색 작업을 벌이고 있다.

라수와 로이터 연합뉴스

세줄 요약 네팔·중국 국경 히말라야 산악지대 홍수 뒤 수력발전소 터널에서 시신 4구가 추가로 발견됐다. 한국인 실종자 9명을 찾기 위해 네팔군과 정부팀이 드론, 공중 수색, 육로 수색을 병행하고 있다. 잔해가 많아 진입이 어렵고 생존 가능성은 점점 낮아지고 있다. 터널 3곳서 시신 4구 추가 수습

한국인 실종자 9명 수색 계속

드론·공중·육로 수색 병행

2026-09-02 10면

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네팔·중국 국경 히말라야 산악지대에서 대홍수가 발생한 지 일주일이 지난 가운데, 네팔 당국이 집중 수색 중인 수력발전소 터널에서 시신이 잇따라 발견됐다. 현지에 파견된 정부 합동 신속대응팀은 소재가 불분명한 한국인 실종자 9명을 찾기 위해 네팔군과 합동 공중 수색을 시도하는 한편 육로 수색을 이어갔다.1일(현지시간) AP통신 등에 따르면 네팔군은 “진흙으로 가득 찬 수력발전소 터널 3곳에서 시신 4구를 수습했다”고 밝혔다. 한국인 9명이 실종된 어퍼트리슐리-1 수력발전소 터널에서 시신 1구가 발견됐고, 인근 칠리메 수력발전소 터널에서도 시신 2구가 추가로 수습됐다. 나머지 시신 1구가 발견된 장소와 발견된 희생자들의 신원은 아직 확인되지 않았다.네팔 재난관리청은 현재 6개 수력발전소 터널에 최소 933명의 근로자가 고립된 것으로 추정한다. 구조 당국은 네팔 중부 바그마티주의 어퍼트리슐리 3A·3B 발전소를 중심으로 진입로 확보에 주력하고 있으나, 엄청난 양의 진흙과 거대한 암석 더미로 난항을 겪고 있다. 라자 람 바스넷 네팔군 대변인은 로이터통신에 “많은 양의 잔해물이 쌓여 있어 터널을 개방하는 데 큰 어려움을 겪고 있다”고 설명했다.진입이 가능한 일부 터널에서는 열화상 카메라를 탑재한 드론 등을 투입해 생존자 수색에 박차를 가하고 있다. 어퍼트리슐리 3A 발전소에서는 터널 상부에 구멍을 뚫고 로프로 내부 진입에 성공했으나 실종자를 찾지는 못했다. 당국은 터널 내부에 공기를 주입한 데 이어 의료용품과 통신 장비, 카메라 등을 갖춘 구조대를 추가로 투입할 방침이다.구조 작업이 지체되면서 생존자를 찾을 가능성은 점점 희박해지고 있다. 전문가들은 밀폐 공간 내 산소 고갈에 따른 질식사 위험을 경고했다. 또한 터널 내 비상 식수·식량 비축 여부가 불투명한 상황에서 덥고 습한 터널 내부 환경이 탈수 증상을 가속화할 수 있다는 우려도 나온다.한편 정부 합동 신속대응팀은 실종된 우리 국민을 찾기 위해 네팔군과 합동 공중 수색을 시도했다. 외교부는 전날부터 네팔군과 공조 방안을 협의해 왔으며, 양측은 합동 수색의 필요성에 공감대를 형성한 것으로 전해졌다. 현지에 파견된 육로수색팀도 전날에 이어 이날도 사고 현장 일대에서 육상·드론 수색을 병행했다.구조 작업이 계속되고 있지만 피해 규모는 갈수록 커지고 있다. 네팔과 중국 양국이 집계한 사망자는 최소 1003명, 실종자는 4462명에 달한다.