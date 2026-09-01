직장인 환호성 터진 ‘월 8100원 영화관 낮잠’…텅 빈 中 영화관의 묘수

세줄 요약 중국 산시성 시안의 한 영화관이 평일 낮 시간대 좌석을 완전히 눕혀 낮잠을 잘 수 있는 서비스를 운영해 화제가 됐다. 한 달 8100원 안팎의 이용권으로 점심시간에 쉬는 직장인들이 늘었고, 무료 담요와 음료까지 제공해 반응이 좋았다. 시안 영화관, 평일 낮잠 서비스 운영

월 8100원 안팎, 눕는 좌석과 무료 제공

가동률 제고 목적, 직장인 호응 확산

이미지 확대 중국의 한 영화관이 월 멤버십 서비스로 낮잠 공간을 제공해 인근 직장인들 사이에서 큰 호응을 얻고 있다. 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국의 한 영화관이 월 멤버십 서비스로 낮잠 공간을 제공해 인근 직장인들 사이에서 큰 호응을 얻고 있다. 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 캡처

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중국의 한 영화관이 평일 낮 시간대에 좌석을 눕혀 낮잠을 잘 수 있는 서비스를 선보여 화제를 모으고 있다. 월 8000원가량만 내면 점심시간마다 편안하게 누워 쉴 수 있어 인근 직장인들 사이에서 호응을 얻고 있다.사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난달 28일 중국 산시성 시안에 있는 ‘루미아이 영화관’이 지난해 4월부터 운영해온 ‘점심 낮잠 서비스’가 최근 소셜미디어(SNS)에서 주목을 받고 있다고 전했다.한 달에 39.9위안(약 8100원)을 내면 1인 이용권을, 59.9위안(약 1만 2200원)을 내면 2인 이용권을 구매할 수 있다. 이용권 구매 시 평일 어느 요일이든 지정된 상영관 두 곳에서 낮잠을 즐길 수 있다.영화관 측은 평일 관객 수가 적어 상영관 가동률을 높이기 위해 이 서비스를 기획했다고 설명했다.두 상영관에는 총 76개 좌석이 마련돼 있다. 좌석을 완전히 눕힐 수 있어 낮 12시부터 오후 2시 30분까지 편하게 쉴 수 있다. 담요와 음료는 무료로 제공되며 일회용 귀마개와 안대는 각각 5.9위안(약 1200원)을 내면 구매할 수 있다.이용객은 휴대전화를 무음으로 설정해야 한다. 통화가 필요할 때는 상영관 밖으로 나가야 한다. 쾌적한 분위기를 유지하기 위해 신발은 벗지 않고 착용한 채로 이용해야 한다.좌석 대부분은 ‘레저 상영관’에 마련돼 있는데 공간이 넓어 낮잠을 자기에 좋다는 평가를 받는다.다른 한 곳인 ‘마사지 좌석관’에는 눕힐 수 있는 마사지 의자가 갖춰져 있다.만약 코를 고는 손님이 있으면 직원이 조용히 다가가 상대적으로 이용객이 적고 좌석 간격이 좁은 마사지 좌석관 이용을 권한다.이 소식은 현지 SNS에서 큰 관심을 받았다. 한 누리꾼은 “직장인들에게 정말 필요한 서비스다. 가격도 부담 없다. 전국으로 퍼졌으면 좋겠다”고 댓글을 남겼다.또 다른 누리꾼은 “정말 창의적인 아이디어다. 영화관도 수익을 낼 수 있어 좋은 방법”이라고 평했다.