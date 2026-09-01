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SCO 정상회의서 푸틴·시진핑 맞손… 가스관 사업 협력 등 논의
중국·러시아가 주도하는 다자안보 협의체인 상하이협력기구(SCO) 정상회의가 열리는 키르기스스탄에서 31일(현지시간) 시진핑(오른쪽) 주석과 블라디미르 푸틴 대통령이 만나 악수하고 있다. 두 정상의 만남은 올해 들어 두번째로 러시아에서 중국으로 연결되는 ‘시베리아의 힘-2’ 가스관 사업 협력 등을 논의했다.
비슈케크 타스 연합뉴스
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중국·러시아가 주도하는 다자안보 협의체인 상하이협력기구(SCO) 정상회의가 열리는 키르기스스탄에서 31일(현지시간) 시진핑(오른쪽) 주석과 블라디미르 푸틴 대통령이 만나 악수하고 있다. 두 정상의 만남은 올해 들어 두번째로 러시아에서 중국으로 연결되는 ‘시베리아의 힘-2’ 가스관 사업 협력 등을 논의했다.
비슈케크 타스 연합뉴스
2026-09-01 14면
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