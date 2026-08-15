결혼식 전날 도우미 성폭행한 예비신랑…“멈칫거리더라” 충격 [월드픽]

세줄 요약 미국 네브래스카주에서 결혼식을 하루 앞둔 예비 신랑이 준비 도우미로 온 10대 여성을 성폭행한 혐의로 체포됐다. 피해자는 거부 의사를 여러 차례 밝혔고, 범행 직후 입막음 시도도 있었다고 진술했다. DNA 감식 결과 피의자와 일치했다. 결혼식 전날 예비신랑 성폭행 혐의 체포

준비 도우미 10대 여성 대상 범행 진술

DNA 일치로 혐의 확인, 구치소 수감

이미지 확대 영국의 지상파 방송국 채널4의 결혼 예능 프로그램 ‘첫눈에 결혼하기’의 출연 여성들이 남편 역할을 맡은 남성 출연자로부터 성폭행을 당했다고 폭로해 현지에서 파문이 일고 있다. 해당 이미지는 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 영국의 지상파 방송국 채널4의 결혼 예능 프로그램 ‘첫눈에 결혼하기’의 출연 여성들이 남편 역할을 맡은 남성 출연자로부터 성폭행을 당했다고 폭로해 현지에서 파문이 일고 있다. 해당 이미지는 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 123rf

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 네브래스카주에서 결혼식을 하루 앞둔 예비 신랑이 결혼 준비를 돕던 10대 여성을 성폭행한 혐의로 경찰에 붙잡혔다.15일(현지시간) 미 뉴욕포스트 등에 따르면 스콧츠블러프 카운티 보안관실은 성폭행 및 불법 감금 혐의로 타일러 웨버(33)를 체포해 기소했다고 밝혔다.웨버는 지난 5월 결혼식 전날 자택에서 결혼식 세부 사항을 조율하기 위해 모인 준비 도우미 중 한 명인 기혼 여성 A(19)씨를 성폭행한 혐의를 받는다.당시 모임에는 피해 여성의 남편도 동석해 있었던 것으로 확인됐다.경찰 조사에 따르면 피해자는 술에 취해 귀가하기 어렵다고 판단해 옷을 빌려 입고 머물려 했으나, 웨버가 옷을 갈아입으러 2층으로 올라가던 피해자를 뒤따라가 범행을 저지른 것으로 드러났다.피해자는 “거부 의사를 여러 차례 밝혔음에도 범행이 이어졌으며, 웨버가 ‘내일 결혼해야 하는데 이러면 안 된다’며 스스로 멈칫거리면서도 범행을 지속했다”고 진술했다.또한 범행 직후 자리를 뜨려는 피해자의 팔을 붙잡으며 “아무에게도 말하지 말라”고 회유한 것으로 전해졌다.피해자는 귀가 후 가족에게 피해 사실을 알리고 병원에서 성폭행 증거 채취 검사를 받았다.검사 결과 피해자의 허벅지에서 물린 자국과 일치하는 멍이 발견됐으며, 정밀 DNA 감식 결과 웨버의 DNA와 일치하는 것으로 확인됐다.웨버는 초기 조사에서 자기 몸에 상처가 없다는 점을 들어 범행 사실을 전면 부인했으나, DNA 분석 결과가 나온 뒤 덜미를 잡혔다.현재 웨버는 보증금 21만 5000달러(약 2억 9000만원)가 책정된 상태로 스콧츠블러프 카운티 구치소에 수감 중이며, 조만간 법정에 출석할 예정이다.