골프도 만사트통?…디섐보, 2벌타 징계에 “트럼프에게 알리겠다” 소동

세줄 요약 브라이슨 디섐보가 디오픈 2라운드에서 긴 풀을 눌러 백스윙 구역을 개선했다는 이유로 2벌타를 받자 강하게 항의했다. 이 과정에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 전화하겠다고 암시한 것으로 전해졌고, R&A는 판정이 동일하다고 밝혔다. 디오픈 2라운드서 디섐보 2벌타 판정

트럼프에게 전화하겠다며 강한 항의

R&A, 누구에게도 예외 없는 판정 강조

이미지 확대 브라이슨 디섐보(왼쪽)와 도널드 트럼프 미국 대통령. 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 브라이슨 디섐보(왼쪽)와 도널드 트럼프 미국 대통령. 유튜브 캡처

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남자골프 메이저 대회 브리티시 오픈(디오픈)에 출전한 브라이슨 디섐보(미국)가 자신의 벌타 판정에 항의하며 ‘도널드 트럼프 미국 대통령에게 전화하겠다’고 위협한 것으로 알려졌다.디섐보는 지난주 영국 로열 버크데일 골프클럽에서 열린 디오픈 2라운드 경기 도중 긴 풀을 눌러 백스윙 구역을 개선했다는 경기위원회의 판정에 따라 2벌타를 받았다.AFP통신은 21일 “디섐보는 이 판정에 대해 경기위원들에게 강력하게 항의했으며, 이 과정에서 트럼프 대통령에게 전화를 걸겠다고 암시한 것으로 알려졌다”고 보도했다.메이저 대회인 US오픈에서 2020년과 2024년 우승한 디섐보는 트럼프 대통령과 종종 골프를 함께 치며 친분을 유지하고 있으며, 대통령 직속 기관인 스포츠·체력·영양 위원회 위원으로도 활동하고 있다.다만 디섐보가 자신의 문제를 해결하기 위해 트럼프 대통령에게 직접 전화했는지는 확인되지 않았다. 디오픈을 개최한 R＆A는 BBC스포츠에 “트럼프 대통령으로부터 전화를 받은 적이 없으며, 어떤 선수에게 영향을 미치든 결정은 동일하다”고 밝혔다.디섐보는 디오픈을 공동 14위로 마친 뒤 취재진의 인터뷰를 거부한 채 대회장을 떠났다.트럼프 대통령은 이번 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에서 미국 대표팀 공격수 폴라린 발로건이 출전 정지 징계를 받자 잔니 인판티노 FIFA 회장에게 전화를 걸어 징계 재검토를 요구해 논란이 됐다. 실제 폴라린은 징계 집행이 1년 유예되면서 벨기에와의 16강전에 선발 출전했다. 그러나 경기는 벨기에가 4-1로 미국을 압도했다.