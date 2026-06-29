“75세男, 매일 밤 립스틱 바르고 눈 화장”…‘뷰티 인플루언서’ 변신 이유는

세줄 요약 중국 장쑤성의 75세 주윈창씨가 희소질환 SMA를 앓는 아홉 살 손자 치료비를 마련하려 매일 밤 뷰티 라이브 방송을 했다. 제품 홍보 모델을 구하기 어려워 직접 화장품을 바르고 색을 비교하며, 아내와 함께 자정까지 방송을 이어갔다. 희소질환 손자 치료비 위해 75세 할아버지 방송 시작

모델 대신 직접 화장품 바르며 뷰티 콘텐츠 진행

가족 헌신 속 손자 학교·노래 꿈도 이어가는 중

이미지 확대 중국 라이브 방송에서 뷰티 인플루언서로 활동 중인 주윈창(75)씨. 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국 라이브 방송에서 뷰티 인플루언서로 활동 중인 주윈창(75)씨. 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 캡처

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희소 질환을 앓는 어린 손자의 치료비를 마련하기 위해 일흔이 넘는 나이에 ‘뷰티 인플루언서’로 나선 중국 할아버지의 사연이 화제다.27일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 외신에 따르면 중국 장쑤성에 거주하는 주윈창(75)씨는 올해 아홉 살인 손자 차오징옌을 위해 매일 밤 라이브 방송을 진행하고 있다.70대 노인을 제품 홍보 모델로 써주는 곳이 없자 그는 딸이 사둔 화장품을 직접 얼굴에 바르고 팔뚝에 립스틱을 그어가며 색을 비교하는 뷰티 방송을 시작했다. 보통 자정까지 이어지는 이 방송에는 아내도 늦은 밤까지 곁을 지키며 힘을 보탰다.주씨의 손자 징옌은 생후 6개월 무렵 척수성 근위축증(SMA) 1형 진단을 받았다. 척수 운동 신경이 손상돼 근육이 점차 약해지는 희소 유전 질환이다. 당시 의사는 아이가 18개월을 넘기기 어렵다고 진단했다.청천벽력 같은 소식에 외동딸이 정신적으로 무너지자 주씨는 “딸마저 쓰러지면 온 가족이 무너진다”는 생각에 직접 손자를 돌보겠다고 자처했다.그는 지역 어린이병원을 찾아가 다른 환자의 보호자인 척하며 재활 치료사들에게 마사지 기술까지 배웠고, 몸이 아픈 날에도 마스크를 겹겹이 쓴 채 매일 손자의 마사지를 도맡았다.더 큰 문제는 막대한 치료비였다. 2019년 SMA 치료제 ‘뉴시너센’이 중국에서 승인됐지만 주사 한 대당 가격이 70만 위안(약 1억 5800만원)에 달했다.1년에 두 차례 맞아야 하므로 주사비만 140만 위안(약 3억 1700만원)이 넘었다. 주씨는 살던 집을 팔고 친척들에게 돈을 빌려가며 치료비를 대왔다.2021년부터는 해당 치료제가 의료보험 적용을 받으면서 주사 한 대당 비용이 3만 3000위안(약 750만원)으로 낮아졌지만 여전히 적지 않은 부담이다.가족의 헌신과 치료 덕분에 징옌은 아홉 살까지 무럭무럭 자랐다. 몸 상태가 좋은 날에는 학교에 나가 친구들과 어울리기도 한다.노래를 좋아하는 징옌은 온라인으로 노래를 배우며 언젠가 칭다오의 대학에 가겠다는 꿈도 차곡차곡 키워가고 있다.주씨는 그런 손자에게 “네가 어떤 길을 선택하든 언제나 응원한다”고 말했다.이 사연이 알려지자 누리꾼들은 “아버지의 사랑은 산과 같다는 말을 몸소 보여줬다”, “세상 그 어떤 관계보다 가족의 사랑이 가장 굳건하다”며 응원과 찬사를 보냈다.