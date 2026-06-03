[서울데이터랩]미국 증시, 반도체 강세 속 혼조 마감…다우 0.45%↑·나스닥 0.03%↑

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[서울데이터랩]미국 증시, 반도체 강세 속 혼조 마감…다우 0.45%↑·나스닥 0.03%↑

김민지 기자
김민지 기자
입력 2026-06-03 06:35
수정 2026-06-03 06:35
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세줄 요약
  • 반도체주 강세로 뉴욕증시 혼조 마감
  • 다우·S&P500 상승, 나스닥 강보합
  • 대형 기술주 차별화로 상승폭 제한
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2일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 반도체주 강세를 중심으로 전반적으로 견조한 흐름을 보였지만 대형 기술주 내 종목별 차별화가 이어지며 혼조세로 장을 마감했다. 다우존스지수는 전장보다 228.91포인트(0.45%) 오른 5만 1307.79에, S＆P500지수는 9.82포인트(0.13%) 상승한 7609.78에 거래를 마쳤다. 나스닥종합지수는 7.09포인트(0.03%) 오른 2만 7093.90으로 강보합 마감했다.

세부 지수별로 보면 나스닥100지수는 146.74포인트(0.48%) 오른 3만 660.60을 기록했고, 필라델피아 반도체지수는 760.62포인트(5.87%) 급등한 1만 3726.27에 마감했다. 반면 경기 민감도를 보여주는 다우운송지수는 60.18포인트(0.28%) 내린 2만 1470.14로 밀렸다. 시장의 변동성 지표인 VIX는 1.74% 하락한 15.77로 내려 투자 심리가 비교적 안정적인 모습을 나타냈다.

이날 시장에서는 반도체와 일부 기술주 강세가 두드러졌다. 나스닥 시가총액 상위 종목 가운데 브로드컴은 4.70% 올랐고, AMD는 2.24%, 마이크론 테크놀로지는 2.76%, 테슬라는 1.89% 상승했다. 애플도 2.90% 올라 대형 기술주 가운데 상대적으로 강한 흐름을 보였다. 반면 엔비디아는 0.69% 내렸고, 마이크로소프트는 4.17%, 알파벳 클래스A는 3.86%, 알파벳 클래스C는 3.81%, 아마존은 1.81%, 메타는 0.47% 하락했다.

반도체 장비주와 네트워크 장비주도 강세를 보이며 지수 상승을 뒷받침했다. 어플라이드 머티어리얼즈는 6.96%, 램리서치는 5.45%, ASML 홀딩 ADR은 4.72%, 시스코 시스템즈는 5.50% 상승했다. 반면 팔란티어 테크놀로지스는 5.28% 하락했고, 인텔은 1.28%, ARM 홀딩스 ADR은 1.50% 내렸다.

뉴욕증권거래소 상위 종목들에서는 산업재와 금융주가 상대적으로 선전했다. 캐터필러는 5.14% 급등했고, 제이피모간체이스는 1.48%, 뱅크오브아메리카는 1.88%, 모간스탠리는 1.88% 올랐다. TSMC ADR도 2.54% 상승해 반도체 투자 심리를 반영했다. 반면 결제주인 마스터카드는 3.55%, 비자는 1.69% 하락했고, GE 에어로스페이스는 2.12%, 일라이 릴리는 1.67%, 오라클은 1.44% 내렸다.

에너지와 방어주 흐름은 비교적 엇갈렸다. 엑슨모빌은 0.12%, 셰브론은 0.93% 상승했고, 애브비는 1.16%, P＆G는 0.38% 올랐다. 반면 존슨앤드존슨은 0.28%, 코카콜라는 0.29%, 유나이티드헬스 그룹은 0.51% 하락했다. 버크셔 해서웨이 클래스B는 0.26%, 클래스A는 0.29% 상승 마감했다.

종합하면 이날 뉴욕증시는 반도체 업종의 강한 반등이 다우와 S＆P500의 상승을 이끌었지만, 마이크로소프트와 알파벳 등 일부 초대형 기술주의 약세가 나스닥 상승폭을 제한한 장세로 해석된다. 변동성 지수가 낮아진 점은 시장의 불안 심리가 크지 않았음을 시사하지만, 업종과 종목별 순환매가 한층 뚜렷해진 모습이다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
김민지 기자
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