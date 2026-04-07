“날생선 먹거나 만졌다간 ‘실명’까지”…중국발 ‘눈 감염 바이러스’ 공포 확산

이미지 확대 날생선을 먹거나 맨손으로 수산물을 다루다가 눈에 염증이 생기고 안압이 높아지는 ‘지속성 안압 상승 바이러스성 전방 포도막염’(POH-VAU)에 걸릴 수 있다는 사실이 처음으로 밝혀졌다. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 날생선을 먹거나 맨손으로 수산물을 다루다가 눈에 염증이 생기고 안압이 높아지는 ‘지속성 안압 상승 바이러스성 전방 포도막염’(POH-VAU)에 걸릴 수 있다는 사실이 처음으로 밝혀졌다. 123rf

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날생선을 먹거나 맨손으로 다루다가 바이러스에 감염돼 눈에 심각한 손상을 입는 사례가 중국에서 잇따르고 있다. 수생 동물에서 유래한 바이러스가 사람에게 질병을 일으킨 것은 이번이 처음으로, 과학자들이 긴장하며 추이를 주시하고 있다.국제 학술지 ‘네이처 마이크로바이올로지’에 최근 실린 연구에 따르면 이 질환은 ‘지속성 안압 상승 바이러스성 전방 포도막염’(POH-VAU)으로 불린다. 그동안 원인을 알 수 없었던 이 안과 질환은 수생 생물에서 유래한 ‘은폐 사망성 노다바이러스’(CMNV)와 연관돼 있다는 사실이 이번에 처음으로 밝혀졌다.중국 칭다오 중국수산과학원 연구팀은 2022년 1월부터 2025년 4월까지 POH-VAU를 진단받은 환자 70명을 추적 조사했다. 이 병에 걸리면 눈 안쪽에 염증이 생기고 안압이 높아지는데, 시신경을 손상시켜 시력을 잃게 할 수 있는 녹내장과 증상이 비슷하다.조사 결과 환자의 71%가 수산물을 맨손으로 다루거나 날생선을 먹은 적이 있었다. 감염 경로를 보면 보호 장비 없이 수산물을 손질한 경우가 54%로 가장 많았고, 날생선 섭취가 17%로 뒤를 이었다.연구팀은 환자들에게서 ‘은폐 사망성 노다바이러스’(CMNV)를 검출했다. 이 바이러스는 흰다리새우 같은 수생 동물에서 주로 발견된다. 수술을 받은 환자의 눈 조직에서도 이 바이러스가 확인됐다. 환자 대부분은 약물로 치료를 받았지만 3분의 1은 수술이 필요했고, 그중 한 명은 끝내 시력을 되찾지 못했다.쥐를 대상으로 한 실험에서도 비슷한 결과가 나왔다. 바이러스에 노출된 쥐는 한 달 안에 각막과 홍채, 망막에 뚜렷한 이상이 생겼다. 같은 물을 쓴 쥐들 사이에서도 바이러스가 퍼졌다. 사람 간 전염 가능성도 완전히 배제하기 어려운 상황이다.왜 이 바이러스가 유독 눈에만 영향을 미치는지는 아직 밝혀지지 않았다. 연구팀은 “앞으로 전 세계, 특히 수산물 양식과 소비가 많은 나라를 중심으로 POH-VAU 환자에 대한 광범위한 실태 조사가 이뤄져야 한다”고 강조했다.