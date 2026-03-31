“옷 갈아입는데 벽 틈새로 사람 눈이…” 女투숙객 폭로에 유명 휴양지 ‘발칵’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“옷 갈아입는데 벽 틈새로 사람 눈이…” 女투숙객 폭로에 유명 휴양지 ‘발칵’

하승연 기자
입력 2026-03-31 14:40
수정 2026-03-31 14:41
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
태국의 유명 리조트에서 현지인 여성이 샤워 전 옷을 갈아입던 중 벽 틈새로 자신을 훔쳐보던 남성을 발견하는 일이 발생해 현지 사회가 충격에 빠졌다. 안나 페이스북 캡처
태국의 유명 리조트에서 현지인 여성이 샤워 전 옷을 갈아입던 중 벽 틈새로 자신을 훔쳐보던 남성을 발견하는 일이 발생해 현지 사회가 충격에 빠졌다. 안나 페이스북 캡처


태국 유명 휴양지 리조트에서 현지인 여성이 샤워 전 옷을 갈아입던 중 벽 틈새로 자신을 훔쳐보던 남성을 발견하는 일이 발생해 현지 사회가 충격에 빠졌다.

31일(현지시간) 더타이거 등에 따르면 ‘안나’라는 이름의 태국 여성은 최근 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 지난 28일 태국 사툰주의 한 리조트에서 겪은 피해 사실을 공개하며 주의를 당부했다.

안나는 남자친구와 함께 7박 일정으로 해당 리조트 내 대나무 방갈로에 머물고 있었다. 사건은 투숙 3일째 되던 날 발생한 것으로 전해졌다.

당시 남자친구가 욕실에서 샤워하는 사이, 안나는 침실에서 옷을 벗고 샤워 준비를 하던 중 대나무 벽 사이 틈새로 누군가의 눈이 자신을 응시하고 있는 것을 발견했다.

놀란 안나가 비명을 지르며 도움을 요청하자 밖을 살피던 남자친구는 어두운 구석에 숨어있던 남성을 포착했고, 남성은 즉시 현장에서 도주했다.

안나는 “남성이 도망칠 때 안전을 우려해 남자친구가 끝까지 추격하는 것을 만류했다”며 “평소에도 숙소 주변에서 이상한 소리가 들렸는데 범인이 영상을 촬영해 유포했을까 봐 매우 두렵다”고 토로했다.

사건 발생 직후 커플은 경찰과 리조트 소유주에게 이 사실을 알렸다. 리조트 측은 방 변경을 제안했으나, 두 사람은 이를 거절하고 즉시 체크아웃한 것으로 알려졌다.

해당 영상이 확산하자 누리꾼들은 “나도 같은 숙소에 머물렀는데 벽에 구멍과 틈이 너무 많았다”, “비슷한 경험을 한 적이 있다” 등 관리 부실을 지적하는 댓글을 남겼다.

안나는 이후 “리조트 주인이 수사에 협조하기로 했으며, 경찰로부터 용의자를 식별할 충분한 증거를 확보해 곧 검거할 것이라는 답변을 받았다”고 전했다.

태국 관광지에서는 최근 이와 유사한 성범죄 사건이 잇따르고 있다. 지난 1월에도 푸껫의 한 호텔 보안팀장이 마스터키를 이용해 여성의 객실에 침입하려다 문 잠금장치에 걸려 미수에 그친 사건이 발생한 바 있다.
하승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
안나가 사건을 발견한 상황은 무엇인가요?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로