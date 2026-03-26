백악관 “미중 정상회담 5월 14~15일”...이란 전쟁 이전에 마무리 될까

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난해 10월 30일 부산 김해공군기지 의전실 나래마루에서 미중 정상회담을 마친 뒤 회담장을 나서며 대화하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난해 10월 30일 부산 김해공군기지 의전실 나래마루에서 미중 정상회담을 마친 뒤 회담장을 나서며 대화하고 있다. 연합뉴스

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이란과의 전쟁으로 중국 방문을 연기한 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 미중 정상회담을 5월 중순으로 다시 잡았다. 방중 이전에 이란과의 전쟁을 마무리할 수 있다고 예측한 것이라는 관측이 나온다.캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 25일(현지시간) 브리핑에서 “트럼프 대통령과 시 주석의 오랫동안 기다려온 회담이 5월 14∼15일 열릴 예정임을 알린다”고 밝혔다. 이어 “트럼프 대통령과 영부인 멜라니아 여사는 올해 추후 발표될 일정에 따라 시 주석과 부인 펑리위안 여사의 답방을 워싱턴DC에서 주최할 것”이라고 덧붙였다.트럼프 대통령은 당초 이달 31일부터 다음달 2일까지 중국을 방문해 미중 정상회담을 할 예정이었다. 하지만 지난달 28일부터 시작한 이란과의 전쟁이 장기화되자 연기를 요청했다.레빗 대변인은 재조정된 일정 전에 종전이 이뤄질 수 있느냐는 물음에 “우리는 (이란 전쟁 기간을) 4∼6주로 추정해왔다”며 “그러니 당신은 그것을 계산할 수 있다”고 말했다. 이를 두고 AP통신은 “레빗 대변인은 트럼프 대통령의 방중 전에 전쟁이 종착점에 이를 수 있다는 낙관적 어조를 내놨다”고 분석했다.레빗 대변인은 ‘두 정상이 종전과 관련해 대화했는가’라는 질의엔 “아니다”라고 선을 그은 뒤 “트럼프 대통령이 전투 작전 기간 이곳(미국)에 머무는 것이 매우 중요하다는 것을 시 주석이 이해했다. 그는 당연히 연기 요청을 이해했고 수락했다”고 답했다. 트럼프 대통령은 트루스소셜에 “이번 역사적인 방문을 위한 준비를 마무리하고 있다”며 “시 주석과 함께 할 시간을 매우 고대하고 있으며 기념비적 행사가 될 것으로 확신한다”고 적었다.