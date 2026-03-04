“이스라엘서 타란티노 사망” 소문 확산…측근 “살아있다”

이미지 확대 제 76회 칸 국제영화제 폐막일 열린 폐막식에서 영화 감독 쿠엔틴 타란티노가 아내이자 이스라엘 가수 다니엘라 픽과 함께 레드 카펫에 오르고 있다. 2023.5.28. 뉴스1 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 제 76회 칸 국제영화제 폐막일 열린 폐막식에서 영화 감독 쿠엔틴 타란티노가 아내이자 이스라엘 가수 다니엘라 픽과 함께 레드 카펫에 오르고 있다. 2023.5.28. 뉴스1 자료사진

미국과 이란 간 무력 충돌이 격화되는 가운데 할리우드 거장 쿠엔틴 타란티노 감독의 사망설이 온라인을 중심으로 확산했지만, 사실이 아닌 것으로 확인됐다.2일(현지시간) 미국 연예전문매체 TMZ는 “타란티노 감독이 이스라엘에서 미사일 공격으로 사망했다는 소문은 모두 거짓”이라며 “그와 가족 모두 무사하다”고 보도했다.감독 측근은 TMZ에 “쿠엔틴은 살아있고 건강하며 가족 역시 안전하다”고 밝혔다.앞서 소셜미디어 엑스에는 ‘타란티노가 이란의 이스라엘 미사일 공격으로 사망했다’는 게시물이 올라왔다. 팔로워 약 15만명을 보유한 한 사용자가 미국 매체 데드라인을 출처로 언급하며 해당 내용을 확산시켰다.그러나 데드라인 측은 “자사 보도를 오인한 것”이라며 “타란티노 사망설은 전혀 사실이 아니다”고 부인했다.엑스에는 타란티노 감독이 이스라엘 방공호에 있는 모습이라는 설명이 붙은 이미지도 다수 게시됐다. 데드라인은 해당 이미지들이 인공지능(AI)으로 생성된 가짜라고 전했다.타란티노는 이스라엘 출신 배우 겸 모델 다니엘라 픽과 결혼해 두 자녀를 두고 있다. 가족은 로스앤젤레스(LA)와 이스라엘을 오가며 생활하는 것으로 알려졌다. 그는 2023년 이스라엘-하마스 전쟁 당시 이스라엘 남부 기지를 방문해 이스라엘 방위군(IDF)을 격려한 바 있다.한편 지난달 28일부터 시작된 미국·이스라엘과 이란 간 군사 충돌이 이어지면서 전시 상황을 악용한 허위 정보가 소셜미디어를 통해 빠르게 확산하고 있다. 전문가들은 “전쟁 상황에서는 확인되지 않은 정보가 사실처럼 소비되기 쉽다”며 주의를 당부했다.타란티노는 1992년 ‘저수지의 개들’로 데뷔한 뒤 1994년 ‘펄프 픽션’으로 칸영화제 황금종려상을 수상했다. 이후 ‘킬 빌’ 시리즈, ‘바스터즈: 거친 녀석들’, ‘장고: 분노의 추적자’, ‘원스 어폰 어 타임 인 할리우드’ 등을 연출하며 아카데미 각본상 등을 받았다.