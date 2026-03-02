닫기 이미지 확대 보기

한쪽은 오열, 한쪽은 환호

미국이 지난달 28일(현지시간) 이란을 공습해 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 사망하자 세계의 반응은 엇갈렸다. 이란 정부가 하메네이 사망을 공식 확인한 1일 한 이란 여성이 테헤란 엔켈랍 광장에서 하메네이의 초상을 든 채 애도하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 같은 날 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 한 여성이 1979년 이슬람 혁명 이전에 사용하던 이란의 옛 국기를 흔들며 웃고 있는 모습.

테헤란·로스앤젤레스 EPA 연합뉴스