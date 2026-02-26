엔비디아, 4분기 매출 98조원…또 역대 최고액 경신

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
엔비디아, 4분기 매출 98조원…또 역대 최고액 경신

안석 기자
입력 2026-02-26 07:32
엔비디아. 연합뉴스


세계 시가총액 1위 기업인 엔비디아가 또다시 역대 최고 매출액을 기록했다.

엔비디아는 25일(현지시간) 공시를 통해 회계연도 4분기(지난해 11월∼올해 1월) 매출이 전년 동기 대비 73% 오른 681억 3000만 달러(약 98조원)를 기록했다고 밝혔다. 이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 실적 전망치 662억 달러를 상회한 수치로, 역대 가장 높은 분기 매출액이다.

매출 대부분은 623억 달러를 기록한 데이터센터 부문에서 나왔고, 조정 주당순이익(EPS)도 1.62달러를 기록해 월가 예상치 1.53달러를 웃돌았다.

엔비디아는 다만 중국 시장의 실적에 대한 부분은 이 같은 추산치에 포함되지 않았다고 설명했다.

젠슨 황 최고경영자(CEO)는 “컴퓨팅 수요가 기하급수적으로 증가하고 있고 에이전트형 AI의 전환점이 도래했다”며 “그레이스 블랙웰은 현재 추론 분야 최강자이며, (차기 제품인) 베라 루빈은 이와 같은 지배력을 더욱 확장할 것”이라고 강조했다.



엔비디아 주가는 이날 실적 기대감으로 정규장에서 1.41% 상승했다.
최영권 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로