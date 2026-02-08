軍원로들과 만찬한 시진핑…장성민만 동행

이미지 확대 시진핑 중국 국가주석과 장성민 중앙군사위 부주석. 중국 국방부 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 시진핑 중국 국가주석과 장성민 중앙군사위 부주석. 중국 국방부 홈페이지 캡처

중국 군부 최고위 인사들이 잇따라 숙청된 가운데 시진핑 국가주석이 춘제(중국의 설)를 앞두고 개최하는 퇴역 군 원로들과의 만찬 행사에 장성민 중앙군사위원회 부주석과 참석했다.7일 중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 전날 베이징에서 퇴역 장병들을 위해 중앙군사위원회가 마련한 만찬에 참석해 당과 군의 지난해 성과를 공유했다.지난해에는 장유샤 부주석, 허웨이둥 부주석, 류전리 연합참모부 참모장, 장성민 당시 중앙군사위원 등 지도부가 나란히 만찬에 참석했지만, 이들 가운데 대부분이 숙청되면서 유일하게 남은 장성민 부주석만 이날 현장에 동행했다.이날 만찬 행사는 앞서 장유샤·류전리 숙청 후 시 주석의 첫 중앙군사위 관련 공개 활동이었다.관영매체들은 행사에서 시 주석을 중심으로 군이 단결해야 한다는 메시지가 나왔다고 전했다. 신화통신은 “퇴역 군인들은 시 주석을 중심으로 당 중앙위를 더욱 긴밀히 결집하고 그의 군사력 강화 사상을 실천하겠다고 다짐했다”며 “시 주석의 중앙위 및 당 전체에서의 핵심적 역할을 수호하고 중앙위의 권위와 중앙집권적이고 통일된 영도체계를 굳건히 지킬 것을 맹세했다”고 보도했다. 이어 퇴역 장성들은 2027년 인민해방군 창설 100주년 목표 달성에 기여하겠다고도 다짐했다.군부가 내부 동요 차단 및 기강 잡기에 주력하고 있다는 관측도 나온다. 인민해방군 기관지 해방군보에 따르면 중국 중앙군사위원회는 같은 날 ‘군내 당 조직의 당기(黨紀) 처분 승인 권한 및 절차 규정’을 개정해 다음 달 1일부터 시행한다고 밝혔다.