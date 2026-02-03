美·이란, 전운 속 고위급 협상… 트럼프 “결렬 땐 나쁜 일”

특사 윗코프·‘트럼프 사위’ 쿠슈너

6일 튀르키예서 이란 장관과 회담

미국 “광범위 협의” 이란 “핵 한정”

미국이 대규모 군사력을 이란 인근에 배치하면서 중동에 전운이 고조된 가운데 미국과 이란이 오는 6일(현지시간) 튀르키예에서 고위급 회담을 할 것으로 알려졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 대화에 무게를 두면서도 협상이 타결되지 않으면 “나쁜 일이 벌어질 것”이라고 경고했다.2일 뉴욕타임스(NYT), 월스트리트저널(WSJ) 등은 소식통을 인용해 스티브 윗코프 트럼프 대통령 특사와 트럼프 대통령 사위인 재러드 쿠슈너가 6일 튀르키예 이스탄불에서 아바스 아라그치 이란 외무장관과 만날 예정이라고 보도했다. 관계자들에 따르면 튀르키예, 사우디아라비아, 카타르, 아랍에미리트, 이집트, 파키스탄, 오만의 외무장관도 중재자로서 회담에 참석할 것으로 알려졌다.이번 회담이 예정대로 진행된다면 지난해 6월 미국의 이란 핵시설 공습으로 마무리된 이스라엘과 이란 간의 ‘12일 전쟁’ 이후 양측의 첫 고위급 회담이 될 전망이다. 이란 반정부 시위 이후 안갯속으로 빠져든 중동 정세를 가늠할 시험대이지만, 양측 입장 차가 커 협상에서 실질적인 결실을 볼 수 있을지는 미지수다.트럼프 행정부는 그간 이란에 우라늄 농축 중단, 미사일 프로그램 제한, 중동 지역에 있는 친(親)이란 무장세력 지원 중단 등을 포함한 광범위한 합의가 필요하다고 압박해왔다.이란은 핵 프로그램 문제만 논의하겠다는 입장이다. 아라그치 장관은 지난달 30일 튀르키예 방문 중 “이란의 국방력과 미사일은 협상 대상이 될 수 없다는 점을 분명히 밝힌다. 이란은 협상할 준비가 된 만큼 전쟁할 준비도 돼 있다”며 미국에 끌려가지 않겠다는 뜻을 분명히 했다.백악관이 이번 회담에 대한 공식 입장을 내놓지 않은 가운데, 트럼프 대통령은 이란과의 대화에 무게를 두면서도 군사 작전 가능성을 배제하지 않았다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 취재진으로부터 협상 타결 가능성에 관한 질문을 받자 “이란과의 협상이 진행 중이며, 모든 것이 어떻게 될지 지켜보겠다”며 “협상을 통해 합의에 도달할 수 있다면 좋겠지만, 그렇지 못하다면 좋지 않은 일이 벌어질 것”이라고 이란을 압박했다.한편 트럼프 대통령은 같은 자리에서 우크라이나 전쟁 종전 협상에 대해 “처음으로 밝히는 것”이라며 “좋은 소식이 나올 것”이라고 했다. 이어 “나는 푸틴 대통령에게 전화를 했고, 그는 동의했다”고 덧붙였다.