올리브영·다이소·흑백요리사… 중국의 뻔뻔한 복사 공식 [김유민의 돋보기]

한국 브랜드와 콘텐츠를 모방한 중국식 ‘베끼기’ 논란이 유통을 넘어 방송 콘텐츠까지 확산하고 있다. CJ올리브영과 다이소를 연상케 하는 유사 브랜드에 이어, 넷플릭스 인기 예능 ‘흑백요리사’와 유사한 요리 경연 프로그램까지 등장하면서 의도적 모방이 구조화되고 있다는 지적이 나온다.CJ올리브영이 외국인 관광객 사이에서 ‘K뷰티 쇼핑 성지’로 자리 잡은 가운데, 중국 현지에서는 이를 노골적으로 연상시키는 뷰티 매장 ‘온리영(ONLY YOUNG)’이 빠르게 확산 중이다.중국 후난성 창사시에 문을 연 온리영은 녹색 계열의 대표 색상, 로고 디자인, 매장 구성, 상품 진열 방식, 쇼핑백 디자인까지 올리브영과 유사하다는 평가를 받고 있다. 전국 무료 배송을 내세우며 인근 리우양시로 점포를 확장 중이다.유통업계에서는 브랜드 콘셉트 차용을 넘어 소비자 혼동을 전제로 한 의도적 모방으로 보고 있다. 특히 올리브영이 사드(THAAD) 배치 이후 중국 시장에서 철수하며 생긴 공백을 파고들었다는 분석이 나온다.생활용품 업계에서도 유사 사례가 이어졌다. 중국 생활용품 브랜드 ‘무무소(MUMUSO)’는 매장 외형과 진열 방식이 다이소를 떠올리게 한다는 지적을 받아왔다. 여기에 해외 매장에서는 ‘KOREA’의 약자인 ‘KR’ 표기까지 사용해 논란이 됐다.서경덕 성신여대 교수는 “두바이와 아부다비 매장에서 ‘KR’과 ‘KOREA’ 표기가 함께 확인됐다”며 “한류 인지도를 교묘히 차용해 브랜드 신뢰를 유도하는 방식”이라고 비판했다.모방 논란은 콘텐츠 영역으로도 번지고 있다. 최근 중국 텐센트의 OTT 플랫폼 텐센트비디오에는 요리 경연 프로그램 ‘이판펑션(一饭封神)’이 공개됐다. 그러나 프로그램 구성과 무대 연출, 셰프 구도, 복장 콘셉트 등이 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’를 연상시킨다는 지적이 잇따랐다.흑백요리사는 유명 셰프와 신인 셰프의 대결 구도, 흑백 복장 콘셉트, 닉네임 사용 등 독특한 포맷으로 화제를 모았다. 중국의 해당 프로그램은 이와 유사한 요소를 대거 차용했다는 평가를 받고 있다.서경덕 교수는 “넷플릭스가 중국에 ‘흑백요리사’ 판권을 판매한 적이 없다는 점에서, 중국의 콘텐츠 베끼기 문제가 다시 한 번 드러났다”고 지적했다. 넷플릭스 측 역시 판권 판매 사실을 부인하며 내부 대응을 검토 중인 것으로 전해졌다.유통업계와 콘텐츠 업계에서는 이 같은 사례들이 개별 사건이 아닌, 중국식 모방 전략의 반복이라는 데 주목한다. 이미 인지도가 형성된 한국 브랜드와 콘텐츠를 ‘한국처럼 보이게’ 구현해 빠르게 시장에 안착하는 방식이다.디자인과 이름, 콘셉트 전반을 흡사하게 구현해 소비자 혼동을 유도하는 방식은 단순한 우연으로 보기 어렵다는 분석이 나온다. 유통과 콘텐츠를 가리지 않고 반복되는 모방 사례를 고려할 때, 브랜드와 콘텐츠 지식재산권(IP)에 대한 국제적 차원의 대응이 필요하다는 지적이다.