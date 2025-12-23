이미지 확대
중국, 국제 로봇 격투 대회서 우승
아랍에미리트(UAE) 아부다비 국립전시센터(ADNEC)에서 열린 제2회 ‘미래의 게임’ 대회 중 로봇 격투 부문에서 우승한 중국의 ‘파이어스 록’ 팀이 21일(현지시간) 우승을 자축하고 있다.
중국과 영국이 출품한 자동차 모형 공격형 로봇들이 충돌하며 경기하는 모습. 중국팀은 무게 110㎏에 최고 시속 28㎞로 움직이는 공격형 로봇 ‘심해상어3’를 출품했다.
2025-12-23 12면
