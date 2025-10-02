과자·탄산음료 ‘1+1 행사’ 불법 됐다…‘이 나라’ 무슨 일이?

이미지 확대 영국이 비만 문제 해결을 위해 정크푸드 ‘1+1’ 등 할인 판매를 불법화했다. 위 사진은 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 영국이 비만 문제 해결을 위해 정크푸드 ‘1+1’ 등 할인 판매를 불법화했다. 위 사진은 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 123rf

영국 정부가 비만 문제 해결을 위해 과자, 사탕, 탄산음료 등 정크푸드에 대한 할인 판매를 전면 금지했다. 특히 어린이 비만율이 심각한 수준에 이르자 수년간 미뤄온 규제를 본격 시행하며, 내년에는 온라인 광고 금지와 TV 광고 제한까지 추가할 예정이다.1일(현지시간) 데일리메일에 따르면, 영국 정부는 이날부터 슈퍼마켓의 정크푸드 할인 판매를 금지했다. 오랜 지연 끝에 시행된 비만 퇴치 정책의 일환이다.이에 따라 과자, 사탕, 탄산음료 등 간식류에 대한 ‘1개 사면 1개 무료’ 행사가 불법이 됐다. 식당과 카페에서 탄산음료 무료 리필도 함께 금지된다.이번 규제 대상에는 비만을 유발한다고 판단된 초콜릿, 사탕, 케이크, 아이스크림, 과자, 당분이 많은 탄산음료 등이 포함됐다.정부는 이번 조치가 비만, 특히 어린이 비만 문제를 해결하는 중요한 단계라고 강조했다.보건사회복지부 대변인은 “비만은 아이들에게 최상의 출발을 빼앗고, 평생 건강 문제를 안고 살게 만든다”고 말했다.내년 1월에는 이러한 음식에 대한 온라인 광고 금지가 시행되고, 오후 9시 이전 TV 광고도 제한된다.영국에서는 최근 수십 년간 비만율이 급증했다. 현재 성인의 4분의 1 이상, 초등학교 6학년 학생의 5분의 1이 비만으로 분류된다.유통업계는 이번 조치를 대체로 수용했다. 테스코와 세인즈베리 같은 대형 체인들은 이미 자체적으로 제한 조치를 시행하고 있다.영국소매협회의 안드레아 마르티네스-인차우스티는 “회원사 대부분이 이미 규정을 준수하고 있다”며 “소매업체들은 칼로리 표시 개선, 제품 재구성, 분량 조절 등을 통해 소비자가 건강한 선택을 할 수 있도록 돕고 있다”고 밝혔다.웨일스도 내년에 유사한 규제를 시행할 예정이며, 스코틀랜드 역시 이를 따를 것으로 보인다.이 정책은 2021년 보리스 존슨 당시 총리가 영국 전역 비만 퇴치 전략의 일환으로 처음 발표했다. 하지만 여러 차례 완화와 연기를 거듭했다. 정부는 생활비 위기 상황을 고려해 식품 업계에 준비 기간을 더 줬다고 설명했다.