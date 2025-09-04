북중러 ‘신냉전 망루’에 서다

북중러 정상 66년 만에 한자리

이미지 확대 시진핑(가운데) 중국 국가주석이 3일 중국 베이징 톈안먼 망루에서 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년’ 열병식을 보며 박수를 치고 있다. 이날 블라디미르 푸틴(왼쪽) 러시아 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 나란히 자리해 탈냉전 후 처음으로 3국 정상이 한자리에 모였다.

2025-09-04 1면

미국 패권에 맞서는 북한·중국·러시아 3국 정상이 탈냉전 후 처음으로 한자리에 모인 역사적인 장면이 3일 연출됐다. 도널드 트럼프 2기 미국 행정부의 미국 일방주의가 가속화한 가운데 중국은 ‘반미·반서방 연대’ 지도자임을 대내외에 각인시켰다. ‘한미일 대 북중러’ 대결 구도 역시 한층 선명해질 것으로 관측된다.시진핑 중국 국가주석은 이날 중국 베이징 톈안먼 광장에서 김정은 북한 국무위원장, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등 해외 정상이 참석한 가운데 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년’ 열병식을 개최했다.시 주석을 중심으로 왼쪽에는 김 위원장, 오른쪽엔 푸틴 대통령이 나란히 톈안먼 망루에 올라선 채 반미·반서방 연대의 결속을 과시했다. 북중러 3국 최고지도자가 한자리에 모인 것은 냉전 종식 이후 처음이자 1959년 10월 중국 국경절(건국기념일) 열병식 이후 66년 만이다. 김 위원장은 처음으로 다자외교 무대에 데뷔했다.시 주석은 열병식 기념사에서 “오늘날 인류는 또다시 평화냐 전쟁이냐, 대화냐 대결이냐 선택해야 하는 상황에 직면했다”며 미국을 겨냥했다. 그는 “모든 국가와 민족이 서로를 평등하게 대하고 화합하며 서로 도울 때만 공동 안보를 유지하고, 전쟁의 근본 원인을 제거하며, 역사적 비극의 반복을 막을 수 있다”고 주장했다. 이어 “중화민족의 위대한 부흥은 막을 수 없다. 인류 평화와 발전을 위한 숭고한 대의는 반드시 승리할 것”이라며 미중 패권 경쟁에서의 자신감을 내비쳤다.시 주석의 발언은 신냉전과 미국 우선주의가 한층 공고해진 글로벌 정세에서 반미·반서방 연대 지도자의 입지를 한층 굳히는 동시에 미국 일극 체제를 넘어 새 국제질서 형성을 주도하겠다는 의지로 해석된다.오전 9시(한국시간 10시) 시작된 열병식 행사는 약 90분간 이어졌으며 2019년 열병식 이후 한층 진화된 중국산 첨단 무기들이 대거 공개됐다. 전 지구를 사정권으로 하는 전략핵미사일 둥펑(DF)-5C, ‘중국판 패트리엇’으로 알려진 요격미사일 HQ-29, ‘괌 킬러’로 불리는 대함미사일 DF-26D, 무인 잠수정, 차세대 스텔스 전투기 등을 선보였다.