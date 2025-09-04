푸틴·김정은, 서로 상석 권하며 이례적 차량 동승… 러 방문도 초청

전승절 행사 뒤 북러 정상회담

이미지 확대 “상석에 앉으시죠” 화기애애 양보 김정은(앞줄 오른쪽 두 번째) 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 3일 중국 베이징에서 열린 전승절 80주년 열병식을 참관한 뒤 정상회담 장소로 이동하며 서로에게 차량의 상석을 권하고 있다. 두 정상은 같은 차량을 타고 댜오위타이 국빈관으로 이동해 회담을 진행했다.

중국 전승절 80주년 열병식을 계기로 중국을 방문한 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 베이징에서 정상회담을 열고 밀착을 과시했다. 푸틴 대통령이 직접 김 위원장을 초청하면서 조만간 김 위원장의 러시아 방문이 이뤄질지도 주목된다.러시아 타스 통신 등에 따르면 3일 김 위원장과 푸틴 대통령은 열병식을 마치고 인민대회당에서 열린 리셉션(연회)에 참석한 뒤 댜오위타이(조어대) 국빈관에서 양자 회담을 가졌다. 회담은 2시간 30분가량 진행됐다.회담에서 푸틴 대통령은 “러시아는 현대 신(新)나치즘에 맞선 싸움에서 북한의 역할을 절대 잊지 않을 것”이라고 강조하며 북한의 우크라이나 전쟁 파병에 대해 거듭 사의를 표했다. 김 위원장은 푸틴 대통령의 치하에 감사를 표하며 “우리가 러시아를 도울 수 있는 것이 있다면 반드시 그렇게 할 것”이라면서 “우리는 이를 형제의 의무라고 생각할 것이다. 러시아를 돕기 위해 무엇이든 할 것”이라고 강조했다.푸틴 대통령은 회담 이후 김 위원장에게 러시아를 방문해 달라며 초청했다. 푸틴 대통령은 회담을 마친 뒤 김 위원장을 차량이 있는 곳까지 배웅했다. 크렘린궁이 공개한 영상에는 두 사람이 악수한 뒤 한 차례 포옹하는 모습이 담겼다.두 정상은 회담장으로 이동할 때도 각별한 친밀감을 보였다. 김 위원장과 푸틴 대통령이 ‘러시아판 롤스로이스’로 불리는 아우루스 세나트 리무진을 타기 전 서로 상석을 양보하다 푸틴 대통령이 조수석 뒷자리에 앉고 김 위원장은 차량 뒤로 돌아가 운전석 뒷자리에 앉는 모습이 포착됐다. 두 정상이 같은 차량에 탑승한 것은 이례적이다. 김 위원장의 동생 김여정 노동당 부부장도 차량에 동승했다.