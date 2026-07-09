[씨줄날줄] 세계 1위 인천공항

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2026-07-09 27면

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세계 최초의 국제공항은 1919년 문을 연 영국 런던의 하운슬로 히스 공항이다. 처음엔 프랑스 파리의 르부르제 공항을 오갔다. 르부르제 공항도 1919년 설립됐지만, 현대적 의미의 여객 청사와 출입국 시스템 등을 가장 먼저 도입한 건 하운슬로 히스 공항이었다.인천국제공항은 2001년 개항했다. 건설 당시 “바닷가여서 안개 때문에 위험하다”, “매립지라 지반이 약하다” 등 반대가 많았다. 하지만 지금은 “인천공항이 없었으면 어쩔 뻔했나”라는 말이 나올 만큼 대한민국의 자랑거리가 됐다. 외국을 다녀 보면 인천공항만큼 편리하고 쾌적한 공항을 찾기 힘들다.인천공항이 올해 1분기 전 세계 국제공항 1234곳 중 국제선 승객 수 1위(1978만 4000명)에 처음 올랐다. 지난 25년간 누적 승객은 10억명을 넘었는데, 국제공항 역사상 유례없는 고속성장이다.승객 증가를 미리 예상한 선제적 인프라 확장, 첨단기술을 활용한 빠른 수속, 촘촘한 항공 네트워크 등이 성공 비결로 꼽힌다. 비효율의 대명사처럼 여겨지는 공기업이 이런 성과를 거둔 것은 흥미로운 연구 대상이다. 여기에 한류를 좇는 외국 관광객의 입국 러시와 외국 다니는 것을 좋아하는 한국인의 출국 러시도 국제선 승객 증가에 한몫했을 것 같다.그러나 잠시라도 한눈을 팔 여유는 없다. 중국의 공항들이 몸집을 키우며 무섭게 쫓아오고 있다. 흑자기업인 인천공항과 적자 상태인 국내 지방공항들의 통합을 정부가 검토하는 것도 우려를 자아낸다. 플러스(+)와 마이너스(-)를 합하면 마이너스가 되는 경우가 적지 않기 때문이다. 최근 출입국 관리 직원이 부족해 수속이 2시간 넘게 걸린다는 외국 관광객들의 불만이 이어지는 것도 뭔가 제대로 돌아가지 않는 듯한 인상을 준다.반도체도 그렇지만 1등은 뿌듯하면서도 늘 불안하다. 다만 그것이 1등의 숙명이라면, 한국인은 결코 피하지 않을 것이다.