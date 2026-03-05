[씨줄날줄] 화려하고 씁쓸한 ‘천궁2’ 데뷔전

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

한국의 중거리 지대공미사일인 ‘천궁2’는 국방과학연구소(ADD) 주도로 2017년 개발이 완료됐다. 천궁1이 주로 항공기 요격용이었다면, 천궁2는 탄도미사일 요격용으로 만들어졌다. 그래서 ‘한국형 패트리엇 미사일’이라고도 불린다. 일부 기술은 러시아와 미국의 도움을 받았지만, 세부 기술은 한국이 독자적으로 개발했다. 부품 국산화율이 95%인 ‘메이드 인 코리아’ 미사일이다.천궁2는 2022년 예멘 후티 반군의 스커드 미사일 공습에 시달리던 아랍에미리트(UAE)에 처음 팔렸다. 10개 포대(세트) 총 35억 달러어치로 한국 방산 수출 사상 최대 규모였다. 천궁2는 가격이 미국산 패트리엇(PAC-3)의 절반도 안 되면서 성능은 비슷한 것으로 평가됐다. 이 소문을 들은 사우디아라비아도 2024년 2월 천궁2 10개 포대 32억 달러어치를 구매했고, 이라크도 그해 9월 26억 달러어치를 계약했다. 중동 3개국에 총 12조원어치를 판 셈이다.UAE는 천궁2를 아부다비 남부 알다프라 공군기지에 배치했다. 관심은 천궁2가 제값을 하느냐로 옮겨갔다. 패트리엇은 여러 전장에서 검증됐지만, 천궁2가 실전에 투입된 적은 없었기 때문이다.며칠 전 발발한 이란 전쟁에서 천궁2가 위력을 발휘하고 있다는 뉴스가 날아왔다. UAE의 천궁2 포대가 이란이 쏜 미사일들을 90% 이상 요격했다고 한다. UAE의 중거리 방공망은 패트리엇과 천궁2, 이스라엘제 ‘애로’ 등으로 구성돼 있는데 한국산의 성능이 뒤지지 않는다는 것이다. 이번에 성능이 확인된 만큼 천궁2는 가성비를 앞세워 동유럽 등지로 수출 길을 넓혀 갈 것으로 보인다.전쟁으로 수많은 지구촌 이웃들이 죽어 가는데 우리 무기가 맹활약한다는 글을 쓰는 마음이 편치는 않다. 그나마 공격용 무기가 아니라 방어용 무기라는 점이 조금은 위안이 된다. 무기 팔아 돈 벌지 않아도 좋으니 전쟁이 없었으면 좋겠다.