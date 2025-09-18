[사설] 전공의 복귀하자 또 병원 파업… 가슴이 쿵 내려앉는다

이미지 확대 서울대학교병원 등 국립대병원 4곳의 노조가 17일 의료 공공성 강화, 인력 충원 등을 요구하며 파업을 벌였다. 사진은 서울대병원에서 진료를 기다리는 내원객들.

19개월 만에 전공의가 병원으로 복귀한 지 2주 만인 어제 서울대병원 등 국립대병원 4곳의 노동조합이 ‘하루 파업’을 벌였다. 이들 노조는 의료 공공성 강화, 인력 충원 등을 요구하며 병원이 노조의 요구를 거부한다면 오는 24일부터 무기한 전면 파업에 들어가겠다고 했다. 의정 갈등으로 의사가 없어 응급실을 뺑뺑이 돌았던 환자들이나 국민은 또 가슴부터 철렁 내려앉는다.민주노총 공공운수노조 의료연대본부 서울대병원 분회는 어제 파업을 선언하면서 “위기의 지역의료와 공공의료를 바로 세워 국민 건강권을 지키기 위해 투쟁하겠다”고 밝혔다. 서울대병원 노조 파업은 2023년 10월 이후 2년 만이다. 서울대병원과 함께 강원대·경북대·충북대병원도 공동 파업했다. 이들 4곳의 노조 조합원 수는 간호사, 임상병리사, 의료기사 등 약 8600명이다.이들의 요구는 의료 공공성 강화, 환자 안전을 위한 인력 충원, 실질임금 인상 등이다. 전공의가 우여곡절 끝에 돌아왔지만 간호사를 포함한 병원 인력이 부족하면 살릴 수 있는 환자를 살리지 못한다며 인력 충원이 시급하다는 주장도 했다. 흘려들을 수만은 없는 대목이다.정부와 의료계가 의대 정원 확대, 전공의 복귀 등 의사 위주의 정책에 치중하는 사이 의사가 부족한 현장에서는 간호사 등이 대신 투입돼 격무에 시달렸지만 인력 충원과 처우 개선 등이 제대로 이뤄지지 못했다는 것이 노조의 주장이다. 면밀히 살펴볼 측면이 있다. 지난해 8월 국회를 통과한 간호법이 지난 6월 시행되면서 ‘진료지원(PA) 간호사’ 업무가 법제화됐음에도 의사와의 직역 갈등 소지는 명확히 정리되지 않은 것이 현실이다.이들의 파업이 이어진다면 추석 연휴 대비 응급의료 대응에도 당장 어려움이 닥칠 수 있다. 힘들더라도 정부가 의료개혁을 놓지 않아야 할 이유는 곳곳에 쌓여 있다. 환자들이 병원 문턱에서 되돌아가야 하는 고통은 다시 없어야 한다.