[서울데이터랩]미국 증시, 다우 0.85% 하락…대형 기술주 혼조 속 반도체 지수는 상승

세줄 요약 뉴욕증시는 6일 다우와 S&P500, 나스닥이 모두 하락하며 약세로 출발했다. 다우운송지수도 내렸지만 필라델피아 반도체 지수는 상승했고, VIX는 하락해 변동성 압력은 다소 완화됐다. 대형 기술주는 혼조세를 보였다. 다우·S&P500·나스닥 동반 약세 출발

반도체 지수 상승, VIX 하락으로 완충

대형 기술주와 경기민감주 혼조 흐름

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6일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 주요 지수가 대체로 하락하며 장을 시작했다. 다우존스 지수는 5만3885.10으로 전일 대비 464.02포인트(-0.85%) 내렸고, S＆P 500 지수는 7709.96으로 13.59포인트(-0.18%) 하락했다. 나스닥 종합지수도 2만6348.35로 15.09포인트(-0.06%) 밀리며 약보합권 흐름을 나타냈다.지수별로 보면 경기민감 성격이 강한 다우운송 지수는 2만1424.10으로 153.23포인트(-0.71%) 하락했다. 반면 필라델피아 반도체 지수는 1만2048.69로 39.81포인트(0.33%) 오르며 차별화된 흐름을 보였다. 시장의 불안 심리를 반영하는 VIX 지수는 15.15로 4.17% 하락해 변동성 압력은 다소 완화된 모습이었다.뉴욕증시 시가총액 상위 종목 가운데서는 업종별로 엇갈린 흐름이 나타났다. 반도체 업종의 TSMC ADR는 1.01% 상승했고, 제약주 일라이 릴리는 1.89% 올랐다. 버크셔 해서웨이 Class B는 1.11%, 비자는 0.52%, 엑슨모빌은 2.12%, 마스터카드는 0.96%, 셰브론은 1.51% 상승했다. 반면 JP모건체이스는 0.82%, 존슨앤드존슨은 0.24%, 뱅크오브아메리카는 0.40%, 애브비는 0.95% 하락했다. 경기 관련 대형주인 캐터필러는 1.62%, GE 에어로스페이스는 1.75%, 유나이티드헬스 그룹은 2.13%, 모간스탠리는 2.07% 내리며 지수에 부담을 줬다.나스닥 시장에서는 대형 기술주가 혼조세를 나타냈다. 엔비디아는 0.10% 하락했고, 애플은 0.45%, 마이크로소프트는 2.54% 상승했다. 아마존은 0.14% 내렸고, 알파벳 Class A와 Class C는 각각 1.29%, 0.97% 하락했다. 브로드컴은 0.55%, 메타는 0.19% 상승했지만 테슬라는 0.63% 내렸다.반도체주 내부에서도 종목별 차별화가 두드러졌다. AMD는 1.50%, ASML 홀딩 ADR는 1.56% 상승했고, 필라델피아 반도체 지수 역시 강세를 보였다. 반면 SK하이닉스 ADR는 4.97% 급락했고, 마이크론 테크놀로지는 1.31%, 인텔은 1.24%, 어플라이드 머티어리얼즈는 1.27%, 램 리서치는 0.54% 하락했다. 다만 TSMC ADR와 일부 반도체 장비주의 선별 강세가 업종 전반의 낙폭 확대를 제한한 것으로 해석된다.거래 측면에서는 나스닥 상위 종목 가운데 스페이스X가 6.14% 급등하며 가장 두드러진 흐름을 보였고, 거래량도 2억5302만9321주로 활발했다. 엔비디아 역시 1억1318만8382주의 높은 거래량을 기록했고, 인텔도 7725만9417주가 거래됐다. 뉴욕증시에서는 오라클이 2189만3514주, 뱅크오브아메리카가 2444만3205주 거래되며 활발한 매매가 이어졌다.종합하면 이날 미국 증시는 다우와 S＆P500, 나스닥이 모두 약세를 나타냈지만, 반도체 지수 상승과 일부 초대형 기술주의 강세가 하방을 제한하는 양상이었다. 투자자들은 경기민감주 약세와 기술주 내 차별화 흐름을 동시에 소화하며 장 초반 방향성을 탐색하는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자