[서울데이터랩]‘아이엠바이오로직스’ 300% 폭등…실시간 상승률 1위

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[서울데이터랩]‘아이엠바이오로직스’ 300% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-20 09:32
수정 2026-03-20 09:32
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20일 오전 9시 15분 아이엠바이오로직스(493280)가 등락률 +300.00%로 상승률 1위를 차지했다. 아이엠바이오로직스는 개장 직후 10분간 97만 2725주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 7만 8000원 오른 10만 4000원이다.

한편 아이엠바이오로직스의 PER은 -80.62로 부정적인 실적을 나타내고 있으며, ROE는 16.62%로 수익성이 양호한 수준이다.

이어 상승률 2위 제이케이시냅스(060230)는 현재가 478원으로 주가가 29.89% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 오늘이엔엠(192410)은 현재 3020원으로 29.89% 상한가를 기록 중이다. 상승률 4위 미디어젠(279600)은 29.88% 상승하며 8780원에 거래되고 있다. 상승률 5위 빌리언스(044480)는 29.86%의 상승세를 타고 361원에 거래되고 있다.

6위 캐리(313760)는 현재가 850원으로 25.55% 상승 중이다. 7위 앤씨앤(092600)은 현재가 1014원으로 25.34% 상승 중이다. 8위 비투엔(307870)은 현재가 1254원으로 19.09% 상승 중이다. 9위 디에이치엑스컴퍼니(031860)는 현재가 591원으로 17.50% 상승 중이다. 10위 RF머트리얼즈(327260)는 현재가 7만 400원으로 16.36% 상승 중이다.



이밖에도 동국S＆C(100130) ▲15.96%, 다산네트웍스(039560) ▲15.42%, 서전기전(189860) ▲15.27%, 주성엔지니어링(036930) ▲14.75%, 우리로(046970) ▲14.39% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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