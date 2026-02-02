[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 SK증권 거래대금 354억 돌파

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 SK증권 거래대금 354억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-02 13:10
수정 2026-02-02 13:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

2일 한국거래소에 따르면, SK증권(001510)이 3,768만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 881원이며, 시가총액 대비 거래대금 비율은 약 8.5%로 매우 높은 수준이다. 이는 매수와 매도세가 치열한 공방을 벌이고 있음을 시사한다. SK증권의 등락률은 -7.07%로 하락세를 보이고 있으며, PER 110.12, ROE -13.91로 다소 부진한 재무 지표를 나타내고 있다. 삼성전자(005930)는 20,532,511주의 거래량으로 뒤를 잇고 있으며, 현재 주가는 152,900원이다. 삼성전자의 거래대금은 시가총액의 약 3.55%를 차지하고 있으며, 등락률은 -4.74%로 하락하고 있다. PER 31.75, ROE 9.03으로 안정적인 재무 상태를 유지하고 있다.

한화갤러리아(452260)는 1,914원으로 5.11% 상승하며 거래량 13,006,215주를 기록했다. 대성산업(128820)은 8,250원으로 12.24% 급등하며 11,532,364주가 거래되고 있다. 제주은행(006220)은 16,990원으로 19.90% 급등하며 9,930,048주의 거래량을 보인다. 퍼스텍(010820)은 4,670원으로 5.30% 상승, 진원생명과학(011000)은 2,030원으로 5.78% 상승했다. 삼성중공업(010140)은 27,700원으로 5.94% 하락하고 있으며, 세이브존I＆C(067830)는 3,060원으로 1.13% 하락하고 있다. 한화시스템(272210)은 95,100원으로 0.96% 상승 중이다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 한화투자증권(003530) ▼5.37%, 애경케미칼(161000) ▲7.05%, 대한해운(005880) ▲0.97%, 현대비앤지스틸(004560) ▲22.70%, 한온시스템(018880) ▼1.22%, SK하이닉스(000660) ▼6.71%, 미래에셋증권(006800) ▼5.96%, 두산에너빌리티(034020) ▼3.53%, 삼성제약(001360) ▲0.28%, 신성이엔지(011930) ▼1.69% 등의 성적을 기록했다.

특히 주목할 만한 종목으로는 제주은행과 현대비앤지스틸이 있다. 제주은행은 19.90%의 급등세를 보이며, 거래대금이 시가총액의 25.37%에 달해 매수세가 강하게 유입되고 있다. 반면 SK증권은 거래대금이 시가총액 대비 8.5%에 달함에도 불구하고 7.07% 하락하는 모습을 보인다. 이는 투자자들 사이에서의 매도 압력이 크다는 것을 의미할 수 있다.

전체적으로 시장은 엇갈린 흐름을 보이고 있다. 거래대금이 시가총액의 2%를 초과하는 종목이 다수 발견되며, 이는 투자자들의 매매가 활발하게 이루어지고 있음을 나타내고 있다. 특히 급등과 급락을 보이는 종목들이 주목받으며, 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스피 거래량 1위 종목 SK증권의 등락률은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로