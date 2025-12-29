이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
코스피 5000시대 앞으로
“코스피 5000 시대를 열겠다”는 이재명 대통령의 공언대로 장기간 박스권에 갇혀 있던 코스피는 올해 4000선을 돌파했다. 미국과의 관세 문제와 고환율 등으로 최근 코스피가 3900~4100선을 오르내리며 다소 소강상태에 접어든 가운데 사진은 2025년 을사년 한 해가 저물어가는 지난 26일 밤, 서울 영등포구 여의도 증권가 일대에 불이 밝혀진 모습.
도준석 전문기자
도준석 전문기자
“코스피 5000 시대를 열겠다”는 이재명 대통령의 공언대로 장기간 박스권에 갇혀 있던 코스피는 올해 4000선을 돌파했다. 미국과의 관세 문제와 고환율 등으로 최근 코스피가 3900~4100선을 오르내리며 다소 소강상태에 접어든 가운데 사진은 2025년 을사년 한 해가 저물어가는 지난 26일 밤, 서울 영등포구 여의도 증권가 일대에 불이 밝혀진 모습.
2025-12-29 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
올해 코스피가 돌파한 주요 수준은?