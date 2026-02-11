한화에어로, 루마니아 K9 자주포 공장 ‘H-ACE 유럽’ 첫 삽

K10 탄약운반 장갑차 등 현지 생산

한화에어로스페이스는 11일(현지시간) 루마니아에 K9 자주포와 K10 탄약운반 장갑차를 생산할 현지 공장을 착공했다고 밝혔다.이날 루마니아 남부 듬보비차주 페트레슈티에서 열린 ‘H-ACE 유럽’ 착공식에는 이용철 방위사업청장과 마리우스 가브리엘 라주르카 국가안보·외교정책 대통령 보좌관, 바나 탄초스 부총리 등 현지 주요 인사가 참석했다.H-ACE 유럽은 18만 1055㎡ 규모의 부지에 첨단 조립 라인과 성능·검증 시험시설, 1751ｍ 길이의 주행 시험로 등을 갖출 예정이다. 한화에어로스페이스는 이 공장을 K9 자주포 및 K10 탄약운반장갑차의 현지 생산을 지원할 핵심 거점으로 삼고 조립·통합·시험과 정비(MRO)를 포함한 전 생애주기 지원 체계를 구축할 계획이다.한화에어로스페이스는 시설 구축과 운영 과정에서 루마니아 현지 파트너와의 협력을 강화해 현지 생산 역량을 강화할 계획이다. 30개 이상 현지 파트너와 협력 기반을 확대하고, 루마니아 기업의 글로벌 공급망 편입을 지원할 예정이다. 현지화율은 최대 80%까지 높이는 것이 목표다.앞서 한화에어로스페이스는 2024년 7월 루마니아와 K9 자주포 54문, K10 탄약운반장갑차 36대 공급 계약을 체결한 바 있다. 루마니아는 K9 자주포 운용국 모임인 ‘K9 유저 클럽’의 10번째 회원국으로, 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국 중에서는 6번째 운용국이 됐다.한화에어로스페이스는 “이번 공장 건설로 유럽 내 지상체계 현지 생산 기반을 구축하고 루마니아와 유럽 방산 공급망 강화에 기여할 것으로 기대한다”고 설명했다.지난 10일부터 루마니아를 방문 중인 이 청장은 H-ACE 유럽 착공식을 전후해 현지 국방 획득 분야 고위급 인사들과 면담해 K방산 수출 지원에 나섰다.현재 루마니아는 현대화된 기갑 전력 확보를 위해 대규모 국방 획득 사업을 추진 중이다. 우리 기업이 수주를 희망하는 핵심 사업은 보병전투차량과 차세대 주력전차 사업으로, 대상 기종은 한화에어로스페이스의 레드백 장갑차와 현대로템의 K2전차다.