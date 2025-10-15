LG전자, 인도법인 현지 상장… “글로벌 사우스 전략 거점 육성”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

LG전자, 인도법인 현지 상장… “글로벌 사우스 전략 거점 육성”

곽소영 기자
곽소영 기자
입력 2025-10-15 00:59
수정 2025-10-15 00:59
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

청약률 54배… 1.8조원 현금 조달

이미지 확대
조주완(왼쪽 두 번째) LG전자 최고경영자(CEO)와 아쉬쉬 차우한(세 번째) 인도 뭄바이 국립증권거래소(NSE) CEO가 14일(현지시간) LG전자 인도법인 상장을 축하하는 타종을 하고 있다. 뭄바이 로이터 연합뉴스
조주완(왼쪽 두 번째) LG전자 최고경영자(CEO)와 아쉬쉬 차우한(세 번째) 인도 뭄바이 국립증권거래소(NSE) CEO가 14일(현지시간) LG전자 인도법인 상장을 축하하는 타종을 하고 있다.
뭄바이 로이터 연합뉴스


LG전자 인도법인이 14일(현지시간) 인도 뭄바이 국립거래소(NSE)에 신규 상장했다. LG전자는 이날 NSE에서 조주완 최고경영자(CEO)가 참석한 가운데 인도법인 상장 및 미래비전 발표 행사를 열었다. 조 CEO와 아쉬쉬 차우한 NSE CEO가 현지 증시 개장 시간인 오전 10시 정각에 LG전자 인도법인의 거래 시작을 알리는 타종을 진행했다. 조 CEO는 “이번 상장으로 인도는 LG전자의 글로벌 사우스 전략에서 중추적 역할을 하는 거점 국가로 발돋움하게 될 것”이라며 “LG전자와 인도법인 성장을 동시에 가속화하겠다”고 말했다.

앞서 LG전자는 인도법인 발행주식의 15%인 1억 181만 5859주를 구주매출로 처분했다. LG전자 인도법인의 주식배정청약에는 인도의 기업공개(IPO) 역사상 2008년 이후 최대 규모의 자금이 몰려 공모 주식수 54배에 달하는 경쟁률을 기록했다. 공모가 기준으로는 12조원 이상의 기업가치를 평가받았다.

이번 상장으로 LG전자는 인도 자본시장에서 1조 8000억원 규모의 현금을 국내로 조달하게 됐다. LG전자는 해당 자금을 미래 성장 투자에 활용해 성장동력을 확보하고 기업·주주가치 제고에 나서겠다는 계획이다.﻿

곽소영 기자
2025-10-15 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로