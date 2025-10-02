포스코인터, 전기차 부품 폴란드 공장 준공

이미지 확대 이계인(오른쪽 네번째) 포스코인터내셔널 사장등 관계자들이 1일(현지시간) 폴란드 브제크시의 포스코인터내셔널 구동 모터코아 공장 준공식에 참여해 기념사진을 찍고 있다. 포스코인터내셔널 제공 닫기 이미지 확대 보기 이계인(오른쪽 네번째) 포스코인터내셔널 사장등 관계자들이 1일(현지시간) 폴란드 브제크시의 포스코인터내셔널 구동 모터코아 공장 준공식에 참여해 기념사진을 찍고 있다. 포스코인터내셔널 제공

포스코인터내셔널은 1일(현지시간) 폴란드 오폴레주 브제크시에 구동모터코아 공장을 준공했다고 2일 밝혔다. 이번 공장은 총 941억원을 투입해 10만㎡(약 3만 250평) 규모로 지어졌다. 이달 시제품 생산을 거쳐 오는 12월 본격 양산에 들어간다.구동모터코아는 전기차 구동모터의 핵심 부품으로, 전기에너지를 운동에너지로 변환하는 역할을 맡는다. 회사는 자체 기술인 ‘엠프리(EMFree)’를 적용해 기존 방식보다 에너지 효율을 높이고 소음을 줄였다고 설명했다.이번 준공으로 포스코인터내셔널은 한국·멕시코·인도에 이어 아시아·북미·유럽 3대 생산 벨트를 완성했다. 연간 생산 능력은 한국 250만대, 멕시코 350만대, 폴란드 120만대, 인도 30만대 등 2030년까지 총 750만 대 규모다.포스코인터내셔널은 구동모터코아 사업 매출이 올해 4500억원에서 2030년 1조 5000억원으로 늘어날 것으로 내다봤다.