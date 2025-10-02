포스코인터, 전기차 부품 폴란드 공장 준공

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

포스코인터, 전기차 부품 폴란드 공장 준공

손지연 기자
손지연 기자
입력 2025-10-02 14:28
수정 2025-10-02 14:28
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
이계인(오른쪽 네번째) 포스코인터내셔널 사장등 관계자들이 1일(현지시간) 폴란드 브제크시의 포스코인터내셔널 구동 모터코아 공장 준공식에 참여해 기념사진을 찍고 있다. 포스코인터내셔널 제공
이계인(오른쪽 네번째) 포스코인터내셔널 사장등 관계자들이 1일(현지시간) 폴란드 브제크시의 포스코인터내셔널 구동 모터코아 공장 준공식에 참여해 기념사진을 찍고 있다. 포스코인터내셔널 제공


포스코인터내셔널은 1일(현지시간) 폴란드 오폴레주 브제크시에 구동모터코아 공장을 준공했다고 2일 밝혔다. 이번 공장은 총 941억원을 투입해 10만㎡(약 3만 250평) 규모로 지어졌다. 이달 시제품 생산을 거쳐 오는 12월 본격 양산에 들어간다.

구동모터코아는 전기차 구동모터의 핵심 부품으로, 전기에너지를 운동에너지로 변환하는 역할을 맡는다. 회사는 자체 기술인 ‘엠프리(EMFree)’를 적용해 기존 방식보다 에너지 효율을 높이고 소음을 줄였다고 설명했다.

이번 준공으로 포스코인터내셔널은 한국·멕시코·인도에 이어 아시아·북미·유럽 3대 생산 벨트를 완성했다. 연간 생산 능력은 한국 250만대, 멕시코 350만대, 폴란드 120만대, 인도 30만대 등 2030년까지 총 750만 대 규모다.

포스코인터내셔널은 구동모터코아 사업 매출이 올해 4500억원에서 2030년 1조 5000억원으로 늘어날 것으로 내다봤다.

손지연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로