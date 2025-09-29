기업 57% 추석 때 7일간 쉰다… 상여금 지급 비중은 줄어

방금 들어온 뉴스

기업 57% 추석 때 7일간 쉰다… 상여금 지급 비중은 줄어

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2025-09-29 01:15
수정 2025-09-29 01:15
경총 조사… “10일 이상 휴무” 20%
“상여금 지급” 60%… 작년엔 65%

올해 추석 휴무를 실시하는 기업의 57%는 7일간 쉬는 것으로 나타났다. 올해 추석 경기가 지난해보다 악화되면서 상여금을 지급하는 기업 비중은 감소했다.

한국경영자총협회는 전국 5인 이상 625개 기업을 대상으로 ‘2025년 추석 휴무 실태 조사’를 실시한 결과 전체의 96.2%가 휴무를 실시하는 것으로 조사됐다고 28일 밝혔다. 이 가운데 56.9%는 7일 동안 휴무할 예정이라고 답했다. 이어 10일 이상 휴무(20.1%), 5일(8.8%), 4일 이하(6.5%), 9일(3.5%), 6일(2.8%), 8일(1.3%) 순으로 나타났다.

올해 추석 연휴는 개천절(10월 3일), 토요일(4일), 추석 공휴일(5~7일)과 대체공휴일(8일), 한글날(9일)이 이어지면서 총 7일에 달한다. 추석 연휴보다 짧은 6일 이하 휴무 기업은 18.1%를 차지했다. 이들은 일감 부담은 크지 않으나 납기 준수 등 근무가 불가피해서(51%), 일감이 많아서(14.6%) 등을 주된 이유로 제시했다. 추석 연휴보다 긴 8일 이상 휴무하는 기업은 전체의 25%로 연차휴가 수당 등 비용 절감 차원(35.2%), 근로자 편의 제공(27.5%), 단체협약·취업규칙에 따른 의무적 휴무 실시(16.2%) 등을 이유로 휴무일을 길게 잡았다고 답했다.

추석 상여금을 지급할 계획이라는 기업 비중은 60.4%로 지난해(64.8%)보다 줄었다. 300인 이상 기업(68.1%)이 300인 미만 기업(59.4%)보다 높은 비율로 나타났다. ﻿

하종훈 기자
2025-09-29 18면
