백기 든 대한항공… “이코노미석 ‘3-4-3 좌석 개조’ 전면 중단”

소비자 편익 훼손 비판에 ‘철회’

이미지 확대 대한항공이 이코노미석 배열을 3·3·3에서 3·4·3으로 바꾼 뒤 넣은 ‘프리미엄석’의 모습. “프리미엄석 가격이 이코노미석보다 10% 높을 것”이라고 했지만, 실제 가격은 최대 1.8배에 달하는 것으로 밝혀져 논란에 휩싸였다. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 대한항공이 이코노미석 배열을 3·3·3에서 3·4·3으로 바꾼 뒤 넣은 ‘프리미엄석’의 모습. “프리미엄석 가격이 이코노미석보다 10% 높을 것”이라고 했지만, 실제 가격은 최대 1.8배에 달하는 것으로 밝혀져 논란에 휩싸였다. 서울신문 DB

2025-09-08 17면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

소비자 비판에도 이코노미석(일반석) 배열 변경을 강행하던 대한항공이 국회와 공정거래위원회의 제재 압박이 커지자 결국 백기를 들었다.대한항공은 7일 “보잉777-300ER 항공기를 대상으로 진행했던 이코노미석 3-4-3 배열 좌석 개조 계획을 전면 중단하기로 했다”고 밝혔다. 대한항공은 지난달 5일부터 해당 기종 11대에 프레스티지석(비즈니스석)과 이코노미석의 중간 등급인 프리미엄석 40석씩을 신설하고 이코노미석 너비를 1인치(2.54㎝) 줄여 배열을 기존 ‘3-3-3’에서 ‘3-4-3’으로 변경하는 방안을 추진해 왔다.좌석이 좁아지는 탓에 이코노미석 승객 불편이 커지는 데다 항공기 한 대당 전체 좌석 수는 기존 291석에서 328석으로 늘어나면서 대한항공이 소비자 편익보다 수익성을 극대화하는 데 치중했다는 비판이 제기됐다. 여론이 악화하자 국회와 공정위를 중심으로 이런 조치를 제한하려는 움직임이 나타났고, 대한항공은 지난 5일 ‘재검토하겠다’며 한발 물러선 데 이어 결국 철회에 이르게 됐다.특히 5일 주병기 공정거래위원장 후보자 청문회에서 대한항공에 대한 ‘합병 승인 취소’가 언급되는 등 압박 강도가 거세진 것도 영향을 미친 것으로 보인다. 이정문 더불어민주당 의원은 청문회에서 “공정위는 합병 승인 조건으로 경쟁 제한이 우려되는 40여개 노선에 대해 원칙적으로 서비스 변경을 금지했다”며 “3-4-3 배열로 개조한 항공기를 경쟁 제한 우려가 있는 40여개 노선에 투입한다면 시정조치 위반이 되기 때문에 반드시 점검해 달라”고 했다. 박범계 민주당 의원도 대한항공이 공급 좌석 수 유지 등 합병 조건을 불이행할 때 기업결합 승인이 무효가 돼야 한다고 주장했고, 주 후보자가 이에 대해 “검토하겠다”고 답했다.공정위는 지난해 12월 대한항공의 아시아나항공 인수 승인 조건으로 ‘2019년 수준보다 소비자에게 불리한 좌석 구조 변경 금지’를 명시한 바 있다. 앞서 주 후보자는 국회에 제출한 인사청문회 서면 답변에서 대한항공에 대해 “좌석 축소 문제뿐 아니라 소비자 후생 감소 우려가 제기되는 여러 이슈를 ﻿살펴보겠다”고 말했다.대한항공은 이미 ‘3-4-3’으로 좌석 개조가 완료된 1호기는 계획대로 오는 17일부터 인천~싱가포르 노선에 투입한다는 방침이다. 아직 개조 전인 항공기 10대의 좌석 사양은 좌석 제작사와의 협의를 거쳐 정해질 전망이다. 대한항공은 “협의와 재검토에 상당한 시간이 소요되는 관계로 향후 계획은 추후 안내하겠다”고 밝혔다.