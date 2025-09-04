독일 가전박람회 등장한 비스포크 추천 ‘고추장 쿠키’…‘AI’만 91회 언급한 삼성전자

삼성전자 ‘IFA 2025’ 프레스 콘퍼런스

사용자 일상 일부 되는 ‘앰비언트 AI’ 강조

김철기 “3년 안에 AI기기 10억대 보급될 것”

로봇청소기·사운드타워 등 신제품도 공개

이미지 확대 김철기 삼성전자 DA사업부장(부사장)이 4일(현지시간) 독일 베를린의 ‘IFA 2025’ 프레스 콘퍼런스에서 발언을 하고 있다.

베를린 곽소영 기자

베를린 곽소영 기자

유럽 최대의 정보기술(IT)·가전 박람회인 ‘IFA 2025’ 개막을 하루 앞둔 4일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 삼성전자의 ‘프레스 콘퍼런스’ 회견장에는 좌석마다 놓인 고추장으로 만든 쿠키가 참석자들의 눈을 가장 먼저 사로잡았다. 인증샷을 찍던 참가자들은 ‘비스포크 인공지능(AI)’이 제안한 레시피대로 만들었다는 벤자민 브라운 유럽 총괄 최고마케팅책임자 부사장의 말에 환호를 보내며 참신하다는 반응을 보였다.삼성전자는 프레스 콘퍼런스를 통해 전세계 언론인과 파트너사 등 800여명의 관람객들이 참석한 가운데 유기적으로 연결돼 사용자의 상황에 맞춰 해결책을 제안하는 ‘AI 홈’을 소개했다. 삼성 AI 홈의 핵심은 사용자의 눈에 띄진 않지만 온도·조명·소리·움직임 등 사용자 환경과 행동 패턴을 파악하고 이해해 자연스럽게 일상의 일부가 되는 ‘앰비언트 AI’다.김철기 삼성전자 DA사업부장(부사장)은 “모두에게 ‘집’의 역할이 다른 만큼, 일상이 복잡함 없이 자연스럽게 흐르도록 사용자에 맞춤형 집을 제공하는 것 앰비언트 AI”라며 “삼성의 AI 홈은 ‘프로토 타입’(시범 제품)이 아니라 지금 바로 가능한 기술”이라고 강조했다. 그러면서 “3년 안에 10억 대의 AI 기기가 전세계 가정에 보급될 것으로 예상되는 가운데 삼성 AI 홈 경험은 전에 없던 빠른 속도로 고객들의 일상이 될 것“이라고 말했다.AI 홈은 크게 가전 제품에 탑재된 비스포크 AI, 영상 디스플레이 제품의 ‘비전 AI’, 모바일 제품의 ‘갤럭시 AI’로 구성된다. 이날 삼성전자는 비스포크 AI 기술을 탑재한 2025년형 로봇청소기 신제품과 식기세척기, 세탁기, 후드 일체형 인덕션 등을 공개했다.또 혁신 디스플레이 분야에서는 이상욱 영상디스플레이사업부 CX본부장(부사장)이 ‘비전 AI 컴패니언’을 소개하며 TV와 친구처럼 대화하는 모습을 직접 시연했다. 이 부사장이 풋살 경기를 틀고 ”이 경기는 누가 이겼어?“라고 질문하자 비전 AI 컴패니언은 이긴 팀과 경기 주요 내용을 요약해 보여줬다. 또 내장 배터리를 탑재해 어디서든 무선으로 사용 가능한 이동형 스크린 ‘더 무빙스타일’과 18시간 사용 가능한 배터리를 내장한 이동식 스피커 ‘사운드 타워’도 소개했다.벤자민 유럽 총괄은 “프레스 콘퍼런스에서 AI를 언급한 것만 91회에 달한다”며 “AI가 전세계 사람들의 가정에 실제로 이익과 변화를 가져다줄 것이라고 믿기 때문”이라고 말했다. 김 부사장은 “삼성전자는 사용자를 스스로 이해해 알아서 맞춰주는 ‘AI 홈’을 현실로 만들어가고 있다“고 말했다.