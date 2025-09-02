SK하이닉스 올해 성과급 1인당 1억 이상 받을 듯

SK하이닉스 올해 성과급 1인당 1억 이상 받을 듯

이범수 기자
이범수 기자
입력 2025-09-02 00:07
수정 2025-09-02 00:07
노사, 영업익 10% 성과급 잠정 합의
PS 상한선 폐지하고 임금 6% 인상

SK하이닉스 노사가 약 3개월간 이어진 임금 교섭 끝에 성과급 상한 폐지와 6.0% 임금 인상 등을 담은 2025년 임단협 잠정 합의안을 도출했다.

1일 업계에 따르면 이번 합의안에서는 기본급의 최대 1000%를 한도로 하는 초과이익분배금(PS) 상한선 기준을 폐지하고, 연간 영업이익의 10%를 재원으로 삼아 PS 산정 금액의 80%는 당해 연도에, 나머지 20%는 2년에 걸쳐 나눠 지급하는 방식이 도입됐다.

금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 SK하이닉스의 올해 영업이익은 37조 1990억원으로 추정된다. 예상대로라면 PS 재원은 약 3조7000억원(10%)이다. 단순 계산으로 SK하이닉스 전체 구성원이 3만 3000여명(6월 말 기준)이라는 점을 고려할 때, 1인당 1억 1000만원 수준의 성과급(PS)을 받게 되는 셈이다. 또 SK하이닉스 노사는 올해 임금 6.0% 인상에도 잠정 합의했다. 앞서 노조는 지난 5월 PS 상한선 폐지, 임금 8.25% 인상 등을 요구하며 교섭을 시작했으나 사측과 최근까지 합의점을 찾지 못했다. 최종 합의는 이번 주내 완료될 전망이다.

이범수 기자
2025-09-02 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
