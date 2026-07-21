삼성카드, 맞춤형 혜택 담은 ‘삼성 아이디 셀렉트 업’

세줄 요약 삼성카드가 소비 패턴에 맞춰 의료비와 생활비 혜택을 선택할 수 있는 ‘삼성 아이디 셀렉트 업’ 카드를 출시했다. 발급 후에도 월 단위로 혜택을 바꿀 수 있고, 병의원·약국 할인과 보험·주유·통신 할인 중 고를 수 있다. 의료비·생활비 중 혜택 선택 가능한 카드 출시

월 단위 혜택 변경 가능, 소비 패턴 대응 강화

기본 할인·무이자 할부·해외 수수료 혜택 포함

이미지 확대 ‘삼성 아이디 셀렉트 업 카드’는 의료와 생활 영역 중 할인 영역을 선택할 수 있다.

삼성카드 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘삼성 아이디 셀렉트 업 카드’는 의료와 생활 영역 중 할인 영역을 선택할 수 있다.

삼성카드 제공

2026-07-21 C6면

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삼성카드가 의료비와 생활비 등 소비 패턴에 따라 원하는 혜택을 직접 선택할 수 있는 맞춤형 카드 ‘삼성 아이디 셀렉트 업(iD SELECT UP) 카드’를 출시했다고 20일 밝혔다.이 카드는 삼성카드의 ‘아이디 셀렉트’(iD SELECT) 라인업 상품으로, 사용자가 의료와 생활 영역 가운데 원하는 할인 혜택을 선택할 수 있는 ‘셀렉트 서비스’를 적용한 것이 특징이다. 카드 발급 시 의료 또는 생활 혜택 중 하나를 선택할 수 있으며, 이후에도 월 단위로 혜택 변경이 가능해 변화하는 소비 패턴에 유연하게 대응할 수 있다.의료 혜택을 선택하면 전월 이용 실적에 따라 병의원, 약국, 요양병원, 동물병원 이용 금액의 20%를 월 최대 1만 5000원까지 할인받을 수 있으며, 생활 혜택을 선택하면 보험, 주유, 이동통신 업종에서 이용 금액의 10%를 월 최대 1만 5000원까지 할인받는다.기본 서비스도 제공한다. 전월 이용 실적과 관계없이 국내 모든 가맹점에서 0.5% 할인 혜택을 받을 수 있다. 할인점과 온라인쇼핑몰 등 쇼핑 업종은 1%, 골프·항공·면세점·철도·공연 업종은 2% 할인된다. 해외 이용 시에는 해외 수수료 할인 서비스를 제공한다.의료비 부담을 줄이기 위한 서비스도 담았다. 병원과 약국 업종에서는 2~3개월 무이자 할부를 지원해 갑작스러운 의료비 지출에 대한 부담을 덜 수 있도록 했다.연회비는 국내전용과 해외겸용(VISA) 모두 1만 8000원이다. 자세한 혜택과 이용 방법은 삼성카드 홈페이지와 모니모 앱에서 확인할 수 있다.삼성카드 관계자는 “﻿해당 카드는 매달 달라지는 소비 패턴에 맞춰 의료비와 생활 영역의 혜택을 직접 선택할 수 있는 것이 특징”이라며 “앞으로도 다양한 고객 수요를 반영한 맞춤형 상품을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.