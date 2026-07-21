삼성증권, ‘주식모으기 이벤트 시즌2’ 진행

세줄 요약 삼성증권이 국내 주식모으기 서비스를 처음 이용하는 고객을 대상으로 ‘주식모으기 이벤트 시즌2’를 9월 30일까지 진행한다. 국내 주식이나 상장 ETF를 처음 자동 매수하면 코스피200 구성 종목 1주를 랜덤박스로 받을 수 있다. 비대면 신규·휴면 고객 수수료 우대도 함께 운영한다. 국내 주식모으기 첫 이용 고객 대상 이벤트 진행

코스피200 구성 종목 1주 랜덤 지급 혜택 제공

비대면 신규·휴면 고객 수수료 우대도 병행

이미지 확대 삼성증권이 코스피200 구성 종목 1주를 지급하는 ‘주식모으기 이벤트 시즌2’를 진행한다.

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2026-07-21 C6면

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삼성증권은 국내 주식모으기 서비스를 처음 이용하는 고객을 대상으로 ‘코스피200’(KOSPI200) 구성 종목 1주를 지급하는 ‘주식모으기 이벤트 시즌2’를 오는 9월 30일까지 진행한다고 20일 밝혔다.주식모으기는 원하는 종목과 투자 금액 또는 수량, 매수 주기를 설정하면 정해진 일정에 맞춰 자동으로 주식을 매수하는 적립식 투자 서비스다. 일정한 주기로 꾸준히 투자하거나 매수 시점을 일일이 신경 쓰지 않고 장기 투자하려는 이들에게 적합한 서비스로 꼽힌다.서비스는 적립할 종목을 선택한 뒤 투자 규칙을 설정하고 최종 확인하는 절차만 거치면 간편하게 이용할 수 있다. 이후에는 ‘나의 모으기 현황’을 통해 누적 투자 내역과 적립 현황을 확인할 수 있다.이벤트는 기간 내 국내 주식 또는 국내 상장 ETF를 주식모으기 서비스를 통해 처음 매수 체결한 고객을 대상으로 한다. 이벤트 신청과 마케팅 동의 후 ‘주식 랜덤박스’를 열면 코스피200 구성 종목 가운데 1주를 무작위로 받을 수 있으며, 당첨 종목은 즉시 확인할 수 있다. 지급된 주식은 다음 영업일 신청 계좌로 입고된다.삼성증권 관계자는 “주식모으기는 특정한 날짜에 원하는 종목을 자동으로 매수하는 적립식 투자 서비스”라며 “꾸준한 투자 수요를 중심으로 관심이 높아지고 있다”고 말했다.한편 삼성증권은 비대면 신규 및 휴면 고객을 대상으로 국내 주식 온라인 거래수수료 우대 이벤트도 함께 진행하고 있다. 지난 1일 이후 비대면으로 종합계좌를 새로 개설한 고객이 신청하면 1년 동안 국내 주식 온라인 거래수수료가 면제되고 유관기관 제비용만 부담하면 된다. 이후에는 온라인 거래수수료율 0.015%가 적용된다.자세한 내용은 삼성증권 홈페이지 또는 모바일앱 ‘엠팝’(mPOP)을 참고하거나 패밀리 센터에 문의하면 된다.