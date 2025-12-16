우리銀 삼성월렛 100만 돌파[경제 브리핑]

2025-12-16 16면

우리은행이 삼성전자와 제휴해 지난 10월 출시한 충전식 간편결제 서비스 ‘삼성월렛 머니·포인트’의 신규 가입자가 이달 8일 기준 100만명을 돌파했다. 우리은행은 삼성월렛 머니·포인트의 운영을 맡고 있다. 삼성월렛 머니는 실물 카드 없이 은행 계좌를 연동해 충전·결제하는 충전식 선불 결제 수단이다. 결제 시 포인트가 적립된다. 삼성월렛 포인트는 삼성월렛 머니로 결제할 때마다 일정 금액이 자동으로 쌓이는 리워드 서비스로, 적립된 포인트는 현금처럼 재사용할 수 있다. 양사는 가입자 100만명 돌파를 기념해 15일부터 결제 금액의 최대 10%를 포인트로 적립해주는 이벤트를 진행한다. GS25 편의점에서 3000원 이상 결제 시 1000포인트를 지급하는 등 혜택도 확대할 예정이다.