충남 12월 인플루엔자 검출률 43%…호흡기 바이러스 검출 급증

방금 들어온 뉴스

충남 12월 인플루엔자 검출률 43%…호흡기 바이러스 검출 급증

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-12-16 11:25
수정 2025-12-16 11:25
충남도 보건환경연구원이 인플루엔자를 검사하고 있다. 도 제공
충남도 보건환경연구원이 인플루엔자를 검사하고 있다. 도 제공


충남 지역 내 인플루엔자 등 호흡기 바이러스 검출률이 12월 들어 40%를 넘어서며 급증하고 있다.

16일 도 보건환경연구원에 따르면 인플루엔자 검출률이 9월 2.2%에서 유행하기 시작한 10월 8.3%, 11월 26.8%, 이달 10일 기준 43.1%로 증가했다.

이는 지난해 인플루엔자 유행 시작 시기인 12월보다 2개월 빠른 양상이다.

검출률도 지난해 12월 14.3%보다 약 3배 높다.

현재 검출되는 인플루엔자 유전자형은 ‘A/H3’형으로 국내에서 유행하는 유형과 일치한다.

해당 바이러스는 국가호흡기바이러스 통합 감시사업으로 도내 7개 내과 및 소아과에서 채취된 상기도 검체에서 검출됐으며, 매주 비슷한 양상으로 높은 검출률이 나타나는 것으로 확인됐다.

이와 함께 코로나19와 리노바이러스(HRV), 호흡기세포융합바이러스(RSV) 등도 지속적으로 검출되는 상황이다.

정금희 도 보건환경연구원장은 “감염병 예방을 위해 예방접종과 마스크 착용, 기침 예절 준수 및 올바른 손씻기 등 개인 위생 수칙을 철저히 지켜달라”고 당부했다.
홍성 이종익 기자
