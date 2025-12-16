국립외교원, 내년 북미 관계 ‘맑음’…“트럼프·김정은 회동할 듯”

방금 들어온 뉴스

국립외교원, 내년 북미 관계 ‘맑음’…“트럼프·김정은 회동할 듯”

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-12-16 11:40
수정 2025-12-16 11:40
김정은 북한 국무위원장과 도널드 트럼프 미국 대통령이 2019년 6월 30일 판문점에서 만났다고 조선중앙통신이 보도했다. 연합뉴스
김정은 북한 국무위원장과 도널드 트럼프 미국 대통령이 2019년 6월 30일 판문점에서 만났다고 조선중앙통신이 보도했다. 연합뉴스


내년에 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 회동을 통한 대화 재개에 나설 것이라는 전망이 나왔다.

국립외교원은 16일 ‘2025 국제정세전망’을 발간하고 “2026년 트럼프 대통령은 ‘톱다운’식 대북 접근을 지속할 것”이라며 “회담 개최 희망, 평화 공존, 비핵화 의제 등에서 공통분모가 있어 북미 정상회담 가능성이 다소 커졌다”고 전했다.

이어 “도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 노동당 총비서의 회동이 이뤄지며 북미 대화 재개 계기가 마련될 것”이라고 예상했다.

보고서는 “북한을 대화의 장으로 견인하기 위해 한미 양국은 현실적인 한반도 비핵화 프로세스를 마련할 것으로 예상된다”면서 “북한의 비핵화를 결과물로 상정한 ‘스몰딜’(small deal)의 제안을 통해 북한이 대화의 장으로 나올 수 있는 여건을 조성한다면 정상 회동 가능성을 높일 수 있을 것”이라고 밝혔다.

북한 내부 정세와 관련해서는 “북한은 핵보유국 기정사실화를 통해 대폭 향상된 국가 지위를 강조하면서 열악한 경제 현실을 무마하는 전략을 추진해 오고 있다”고 평가했다.

또 “핵보유국 지위를 활용한 공세적 전략을 범정부적 노력으로 확산시켜 체제 결속력을 강화하는 모습도 포착되고 있다”고 분석했다.

보고서는 북미 관계에 대해선 낙관적 전망을 했지만, 남북관계에 대해선 “북한의 ‘적대적 두 국가론’ 지속과 러우 전쟁 장기화로 대화 재개 가능성이 높지 않다”고 설명했다.
문경근 기자
위로