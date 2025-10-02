“추석 장거리 운전해야 하는데…보험사 차량 무상점검 받아볼까

삼성화재·악사손보 등 무상 서비스

“배터리·타이어·브레이크 등 점검을”

24시간 긴급출동 서비스도 운영

교대운전 대비한 특약도 활용 가능

추석 연휴를 하루 앞둔 2일 오후 서울 서초구 경부고속도로 잠원IC 부산방향이 귀성길을 떠나는 차량으로 정체되고 있다.

추석 연휴 장거리 운전을 앞두고 차량 상태가 걱정이라면 손해보험사들이 제공하는 무상점검 서비스를 활용할 수 있다.3일 손해보험업계에 따르면 삼성화재는 추석 명절을 맞아 전국 460여 개 애니카랜드점에서 무상점검 서비스를 진행한다. 장거리 운전에 대비해 타이어 공기압 측정, 각종 오일류 점검 등 20가지 차량 점검을 무료로 받아볼 수 있다. 자동차보험 가입 고객 또는 삼성화재 모빌리티 일상생활 서비스 ‘카 케어’ 고객이라면 이용할 수 있다.악사(AXA)손해보험 역시 자동차보험 가입 고객을 대상으로 제공해온 ‘안심 차량 케어 서비스’를 이달 말까지 확대 운영한다. 전국 스피드메이트 매장에서 브레이크, 타이어, 공조장치 등 총 22개 항목에 대한 안전 종합 점검 서비스를 별도 비용 없이 받을 수 있다.손보업계는 출발 전 배터리·타이어·와이퍼·워셔액·엔진·냉각수·브레이크 등을 반드시 점검해야 한다고 강조한다. 배터리는 장거리 운전 중 에어컨·등화장치 등을 자주 사용할 경우 방전 위험이 있다. 타이어는 가을에 기온이 내려가면 공기압이 줄어든다. 마모 정도가 클수록 미끄러짐 사고 확률도 높아진다. 브레이크의 제동력이 정상적으로 유지될 수 있도록 브레이크 오일량, 누유 등을 확인하고 필요하면 브레이크 패드를 교체해야 한다.한편, 각 보험사들은 운전 중 배터리 방전·타이어 펑크 등 예상치 못한 긴급상황 발생에 대비해 24시간 긴급출동 서비스도 운영하고 있다. 긴급출동 서비스는 특약 가입 고객에게 제공한다. 가입일 밤 12시부터 보장이 개시돼 출발 전날 가입해야 보상을 받을 수 있다.한편, 장거리는 교대 운전을 하는 경우가 있는 만큼 이를 대비한 특약 상품을 활용할 수도 있다. 다른 사람이 내 차를 운전하던 중 사고가 나면 내 보험의 보장범위와 동일하게 보상받는 ‘단기 운전자 확대 특약’, 내가 다른 사람의 차를 운전하던 중 사고가 나면 대인·대물·자기신체사고 보상이 가능한 ‘다른 자동차 운전 중 특약’ 등이 있다. 렌터카를 운전하다가 사고가 났을 때를 대비하는 ‘렌터카 손해 특약’이나 1일 단위 자동차보험도 있다.