이탈리아 고급 골프웨어 ‘필리포 피아나’ 국내 첫 팝업 스토어 오픈

9월 25일~10월 16일 신세계 강남점

‘소수·럭셔리’에서 ‘대중화’ 본격 시동

이미지 확대 이탈리아 고급 골프웨어 브랜드 ‘필리포 피아나’ 닫기 이미지 확대 보기 이탈리아 고급 골프웨어 브랜드 ‘필리포 피아나’

이미지 확대 이탈리아 고급 골프웨어 브랜드 ‘필리포 피아나’ 닫기 이미지 확대 보기 이탈리아 고급 골프웨어 브랜드 ‘필리포 피아나’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이탈리아 고급 골프웨어 브랜드 ‘필리포 피아나’(Filippo Piana)가 오는 25일부터 다음 달 16일까지 신세계백화점 강남점에서 열리는 ‘가을 골프대전’에 팝업 스토어를 개설한다.‘소수를 위한 럭셔리 골프웨어’를 표방하는 필리포 피아나는 이번 팝업 행사를 통해 국내 프리미엄 골프웨어 시장에 스포츠를 결합한 새로운 비즈니스 모델을 선보일 것이라고 밝혔다.필리포 피아나는 올해 대중화 전략 차원에서 청담 플래그십 스토어를 열고, ‘블루라인’을 출시한 데 이어 가을·겨울 신제품과 시그니처 니트, 테크니컬 팬츠 등을 선보일 예정이다.블루라인은 기존 하이엔드 제품보다 접근성을 높인 라인으로, 젊은 세대와 신규 소비층을 겨냥한 확장이자 ‘럭셔리 골프웨어의 대중화’라는 의미를 담고 있다고 필리포 피아나 측은 설명했다.필리포 피아나는 지금까지는 국내 시장에서 트리니티, 더스타휴 등 프라이빗 골프장을 중심으로 소수의 골프 인구만 공략해 왔다.에프피비엘라코리아 관계자는 “필리포 피아나는 이탈리아 장인 정신을 국내 고객에게 전달하는 데 중점을 두고 있다”며 “이번 팝업 스토어 오픈은 필리포 피아나가 한국 시장에서 차지하는 위치를 가늠할 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.