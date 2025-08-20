롯데마트 월 2900원 무료배송 구독 서비스 출시…쿠팡 독주 견제할까?

이미지 확대 롯데마트의 온라인 쇼핑 플랫폼 ‘롯데마트 제타’가 출시한 배송 구독 서비스 ‘제타패스’ 포스터. 롯데마트 제공 닫기 이미지 확대 보기 롯데마트의 온라인 쇼핑 플랫폼 ‘롯데마트 제타’가 출시한 배송 구독 서비스 ‘제타패스’ 포스터. 롯데마트 제공

롯데마트는 지난 4월 출시한 온라인 식료품 장보기 플랫폼 ‘롯데마트 제타’에서 구독형 배송 서비스 ‘제타패스’를 선보인다고 20일 밝혔다.월 2900원을 내고 가입하면 한달 간 1만5000원 이상 구매 시 무제한 무료배송을 받을 수 있는 서비스다. 4만원인 기존 무료배송 기준을 크게 낮춰 소량으로 자주 구매를 해도 부담을 덜도록 했다. 무료배송 금액을 쿠팡 로켓프레시와 같게 책정하면서 신선식품 배송 시장을 두고 본격 경쟁에 나선다는 의도로 읽힌다.롯데마트 제타는 영국 리테일 테크 전문기업 ‘오카도’와 협업해 개발한 인공지능(AI) 기반 온라인 장보기 플랫폼이다. 이전 구매 이력과 소비 성향, 구매 주기 등을 분석해 자동으로 상품 담아주는 기능을 탑재했으며, 직관적이고 편리한 쇼핑 경험을 제공한다고 회사 측은 설명했다. 애플리케이션 출시 100일 만에 누적 다운로드 100만건 돌파하며 초기 시장 반응이 나쁘지 않다.롯데마트는 제타패스 출시를 통해 신규 고객을 유입하고 기존 고객은 더 자주 이용하도록 묶어두면서 시장 점유율 확대에 나설 계획이다.롯데마트 제타는 당일배송과 예약배송 서비스를 하루 3~4회차 운영하며, 전 차량에 콜드체인(저온 공급망) 시스템을 적용해 신선·냉장·냉동식품의 품질 유지 측면에서 차별화를 꾀했다.