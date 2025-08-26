AI로 IPTV 상태 파악…LG U+ “고객 불만 제로”

이미지 확대 LG유플러스 용산 사옥 전경

LG유플러스가 업계 최초로 인공지능(AI) 기반의 품질 예측 기술을 인터넷TV(IPTV)에 적용해 고객 불편을 사전에 차단한다.LG유플러스는 26일 서울 중구 LG서울역빌딩에서 기자간담회를 열고 ‘AI 기반 고객 불편 예측 및 선제 조치 시스템’을 소개했다. 이 시스템은 IPTV나 공유기에서 발생하는 방대한 데이터를 AI가 실시간으로 분석해 이상 징후를 일찍 파악하고, 문제가 확인되면 고객이 불만을 접수하기 전에 선제적으로 대응한다. 예컨대 실시간 방송 중에 화질 저하가 발생하면 AI가 이를 감지해 재부팅하거나 원격 조치해 고객이 직접 신고하지 않도록 하는 것이다.이 시스템은 데이터 수집, AI 학습, 이상 탐지 및 조치 단계를 거친다. 데이터 수집은 고객이 IPTV를 시청할 때 발생하는 단말 품질 데이터뿐 아니라 인터넷 공유기나 네트워크 연결 상태와 관련된 데이터 등 총 700여종의 데이터를 모은다. 이 중 이상 여부 판단에 필요한 270여종의 데이터를 선별한 뒤 AI 분석이 가능한 형태로 가공해 사내 데이터 허브에 저장한다. AI가 분석하는 데이터는 하루 1조건 이상에 달한다.LG유플러스는 시범 테스트 결과 고객의 불만 접수 건수는 약 10% 줄었고 불만 예측 정확도는 약 30%로 나타났다고 밝혔다. 수작업으로 진행할 때 약 7만 시간이 걸리던 데이터 분석은 6시간으로, 문제 해결에 걸리는 시간은 기존 최대 3일에서 즉시 해결이 가능해졌다는 설명이다.LG유플러스는 UHD4 셋톱박스를 이용하는 고객 90만명을 대상으로 시스템을 우선 적용하고 내년에 400만명의 모든 IPTV 고객으로 확대 적용할 계획이다.