코스맥스그룹, 2026 하반기 신입사원 공채

KIST·벡스코 등 채용 설명회 거점 신규 추가

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세줄 요약 코스맥스그룹이 2026년 하반기 신입사원 공개채용을 시작한다. 코스맥스비티아이, 코스맥스, 코스맥스엔비티 등 주요 관계사가 참여하고 R&I, 마케팅, 해외영업, 디자인, QA/QC 직무를 모집한다. AI 활용 역량 우대 기조도 이어간다. 코스맥스그룹, 2026년 하반기 신입 공채 진행

주요 관계사 대거 참여, R&I 등 직무 모집

AI 활용 역량 우대, 오프라인 설명회 확대

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글로벌 화장품·건강기능식품·의약품 제조자개발생산(ODM) 기업 코스맥스그룹이 올 하반기 신입사원 공개 채용을 진행한다고 21일 밝혔다. 지원서는 코스맥스그룹 채용 홈페이지를 통해 오는 30일 오후 4시까지 접수할 수 있다.이번 채용에는 지주사인 코스맥스비티아이를 비롯해 코스맥스, 코스맥스엔비티, 코스맥스바이오, 코스맥스파마 등 그룹 주요 관계사들이 대거 참여한다. 모집 직무는 R＆I(Research＆Innovation)를 중심으로 마케팅(영업), 해외영업, 전략마케팅, 디자인, QA/QC 등이다.지원 자격은 4년제 정규대학(원) 졸업자 및 내년 2월 졸업 예정자다. 전형은 서류전형, AI 역량검사(온라인) 및 실무면접, 최종면접, 채용검진 순으로 진행되며, 최종 합격자 입사 예정 시점은 올 12월이다.이번 채용에서도 지난 상반기 처음 도입한 ‘인공지능(AI) 활용 역량 우수 인재 우대’ 기조를 이어간다. 글로벌 뷰티 시장에서 트렌드를 발굴하고 혁신 기술을 선점하기 위해 AI를 업무에 활용하는 역량이 필수라는 판단에서다. 자기소개서에는 AI 도구를 활용해 역량을 키우거나 업무 효율을 높인 경험을 기술하는 별도 항목도 마련했다.구직자와의 오프라인 접점도 확대했다. 기존 서울 주요 대학 캠퍼스 중심으로 진행하던 채용 박람회 및 설명회에 더해 한국과학기술연구원(KIST) 설명회를 열었으며, 부산 벡스코(BEXCO) 채용 상담회도 진행할 예정이다. 수도권 이공계 연구 인재는 물론 지역 우수 인재까지 폭넓게 확보한다는 취지다.온라인을 통한 직무 정보 제공도 이어간다. 채용 홈페이지의 ‘직무 인터뷰’ 코너에서는 현직 직원들의 실제 직무 내용과 조직 문화를 소개하고 있다. 지난 3월 유튜브 채널 ‘캐치TV’와 함께 선보인 ‘코스맥스 해외 영업사원의 하루’ 영상은 사내 주요 직무와 복지 제도 등을 소개하며 약 13만회의 조회수를 기록했다. 공식 인스타그램 채널에서도 임직원들의 이야기와 신제품 소개 등 채용 관련 콘텐츠를 제공하고 있다.코스맥스그룹 관계자는 “K-뷰티가 세계 화장품 산업의 새로운 기준을 세우며 혁신을 이끄는 지금, 그 흐름을 함께 만들어갈 인재와의 만남을 기대한다”며 “코스맥스그룹과 함께 K-뷰티의 새 시대를 열어갈 도전적인 지원자들의 많은 참여를 바란다”고 전했다.