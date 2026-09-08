전남광주특별시, 추석 수산물 할인행사로 장바구니 부담 줄인다

‘수협쇼핑’서 전복·민물장어·우럭 20% 할인…상품당 최대 1만 원

이미지 확대 추석을 앞두고 전남광주 수산물 할인행사가 진행된다. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 추석을 앞두고 전남광주 수산물 할인행사가 진행된다. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 전남광주특별시가 추석을 앞두고 수협중앙회 온라인 쇼핑몰 수협쇼핑에서 전복, 민물장어, 조피볼락 등 지역 수산물 할인행사를 진행했다. 소비자는 상품당 최대 1만 원, 결제금액의 20%를 할인받아 명절 장바구니 부담을 줄일 수 있다. 추석 맞이 지역 수산물 할인행사 추진

전복·민물장어·조피볼락 20% 할인 제공

명절 장바구니 부담 완화와 소비 촉진

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전남광주통합특별시는 추석을 앞두고 수협중앙회 온라인 쇼핑몰 ‘수협쇼핑’에서 지역 수산물 할인행사를 진행한다고 8일 밝혔다.이번 행사는 추석을 맞아 수산물 구매 수요가 늘어나는 시기에 맞춰 소비자의 장바구니 부담을 덜고, 지역에서 생산한 우수 수산물의 소비를 촉진하기 위해 마련됐다.할인 품목은 전복, 민물장어, 조피볼락(우럭)이다. 소비자는 수협쇼핑에서 행사 상품을 구매하면 최종 결제금액의 20%를 상품당 최대 1만 원까지 할인받을 수 있다. 할인쿠폰은 별도의 발행 횟수 제한 없이 이용 가능하다.통합특별시는 추석 선물과 명절 식탁을 준비하는 소비자가 신선하고 품질 좋은 지역 수산물을 합리적 가격에 구매하도록 할인 혜택을 제공해 수산물 소비 분위기를 확산한다는 방침이다.전복은 타우린과 아르기닌 등 아미노산이 풍부하고, 민물장어는 비타민 A와 E가 풍부한 대표적 보양 수산물이다. 영양이 풍부하고 다양한 요리에 활용할 수 있어 추석 선물이나 명절 식탁용으로 활용하기 좋다.손영곤 전남광주시 수산유통가공과장은 “추석을 맞아 지역 수산물을 소비자들이 부담 없이 구매할 수 있도록 할인행사를 마련했다”며 “소비자들이 장바구니 부담을 덜고 지역 수산물 소비 활성화에도 도움이 되길 기대한다”고 말했다.