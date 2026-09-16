카카오VX, 조건 따라 달라지는 변동 그린피 도입

세줄 요약 카카오VX가 카카오골프예약 플랫폼에 AI를 적용한 변동 그린피 시스템 ‘다이내믹 프라이싱’을 본격 도입했다. 예약 시기, 수요, 결제 수단, 단체 여부 등을 반영해 가격을 자동 산정하고, 골프장 ERP와 실시간 연동해 즉시 반영했다. 예약 취소율을 낮추고 골퍼 혜택을 늘리는 효과가 기대된다. 카카오VX, AI 기반 변동 그린피 도입

예약 시점·수요 반영한 자동 가격 산정

골프장 취소율 감소·이용자 혜택 기대

이미지 확대 ‘카카오골프예약’ 플랫폼의 인공지능(AI) 기술을 적용한 변동 그린피 시스템 ‘다이내믹 프라이싱’ 안내. 카카오VX 제공. 닫기 이미지 확대 보기 ‘카카오골프예약’ 플랫폼의 인공지능(AI) 기술을 적용한 변동 그린피 시스템 ‘다이내믹 프라이싱’ 안내. 카카오VX 제공.

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카카오 VX(공동대표 문태식·김창준)가 ‘카카오골프예약’ 플랫폼에 인공지능(AI) 기술을 적용한 변동 그린피 시스템 ‘다이내믹 프라이싱’을 본격적으로 도입한다고 16일 밝혔다.‘다이내믹 프라이싱’ 시스템은 항공, 숙박 업계에서 널리 적용되며 관련 업체와 소비자 모두에게 익숙한 가격 정책이다. 예매 시기와 방법, 빈도, 특정 신용카드 등의 할인 결제 수단, 단체 예매 등 여러 요소가 종합적으로 고려돼 가격이 결정된다.‘다이내믹 프라이싱’ 역시 상황에 맞는 그린피 가격대를 제안해 골프장에는 임박한 예약 취소 비율을 낮추고, 골퍼에게는 여유 있고 저렴하게 필드 골프를 즐기도록 돕는 효과가 기대된다.두 자릿수 매출 성장의 비결은 AI 기술 활용과 그동안 쌓아온 경영 노하우 접목이다. ‘다이내믹 프라이싱’은 AI 기술을 활용해 수요 및 판매 예측을 하고, 가격을 자동으로 설정하도록 한다. AI 배치 시스템은 각 골프장의 예약 현황을 분석해 매일 수백 건의 가격을 자동 생성한 뒤 골프장 ERP(전사적자원관리) 시스템과 실시간 연동해 즉각 반영한다.카카오 VX 관계자는 “그동안 우리나라 골프장 그린피는 다소 경직되게 운영돼온 측면이 있다”며 “’다이내믹 프라이싱’ 시스템을 적용한 골프장의 경우 미리 예약하는 고객에게 더 저렴한 혜택을 제공함으로써 결과적으로 예약 취소율이 낮아지는 효과를 통해 골프장과 골퍼 모두 만족하는 성과를 내고 있다”고 전했다.