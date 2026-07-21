한손한끼, 용산 아이파크몰서 첫 팝업…시음·체험 프로그램 운영

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한손한끼, 용산 아이파크몰서 첫 팝업…시음·체험 프로그램 운영

입력 2026-07-22 09:00
수정 2026-07-22 09:00
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세줄 요약
  • 첫 공식 팝업스토어 운영, 오프라인 접점 확대
  • 용산 아이파크몰서 7월 24일~8월 6일 진행
  • 시음·체험·이벤트·할인 혜택 집중 제공
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(사진=한손한끼 제공)
(사진=한손한끼 제공)


리뉴파이의 단백질 셰이크 브랜드 한손한끼(GRABMEAL)가 첫 공식 팝업스토어를 통해 오프라인 소비자 접점 확대에 나선다.

한손한끼는 오는 7월 24일부터 8월 6일까지 용산 아이파크몰 3층 도파민 스테이션에서 팝업스토어를 운영한다. 이번 팝업은 제품을 직접 시음하고 체험할 수 있는 오프라인 브랜드 체험 공간으로 마련됐다. 배우 우도환이 브랜드 모델로 활동 중인 한손한끼는 최근 ‘빈손에는 한손한끼’ 브랜드 캠페인을 전개한 데 이어, 이번 첫 공식 팝업스토어를 통해 소비자와의 오프라인 접점을 확대할 계획이다.

팝업스토어에서는 10종 이상의 한손한끼 단백질 셰이크를 무료로 시음할 수 있으며, 새롭게 출시된 퀵오트밀·그래놀라와 산리오 컬래버 한정 제품도 만나볼 수 있다. 또한 현장 이벤트인 ‘셰이크 흔들기 게임’과 SNS 방문 인증 이벤트 등 참여형 프로그램을 통해 다양한 경품을 증정한다.

방문객을 위한 팝업 한정 혜택도 마련했다. 행사 기간 동안 최대 63% 할인과 1+1, 2+1, 3+2 등 다양한 프로모션을 운영하며, 구매 수량에 따른 추가 쿠폰 및 증정 혜택도 제공할 예정이다.

리뉴파이 관계자는 “한손한끼의 첫 공식 팝업스토어는 소비자들이 제품을 직접 경험하고 브랜드를 보다 가까이 접할 수 있도록 기획했다”며 “시음과 체험 이벤트, 한정 혜택 등 다양한 프로그램을 준비한 만큼 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.
양승현 리포터
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