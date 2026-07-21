안데르센, 네이버 베스트 어워즈 라이브 선정… 7월 22일 단 하루 할인 혜택

세줄 요약 아동 침대 브랜드 안데르센이 네이버가 엄선한 ‘네이버 베스트 어워즈 LIVE’ 참여 브랜드로 선정됐다. 7월 22일 오후 8시부터 1시간 동안 라이브를 열고 아동·패밀리 침대 5종과 전용 할인 쿠폰, 구매 인증 이벤트, 사은품 혜택을 선보인다. 네이버 베스트 어워즈 LIVE 참여 브랜드 선정

7월 22일 오후 8시, 1시간 라이브 진행

아동·패밀리 침대 5종과 할인 혜택 공개

이미지 확대 (사진=안데르센 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=안데르센 제공)

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아동 침대 브랜드 안데르센이 네이버가 엄선한 브랜드만 참여할 수 있는 ‘네이버 베스트 어워즈 LIVE’ 참여 브랜드로 선정됐다고 밝혔다. 안데르센은 오는 7월 22일(수) 오후 8시부터 1시간 동안 네이버 베스트 어워즈 라이브를 진행하며, 라이브 한정 할인 혜택과 구매 이벤트를 함께 선보인다.이번 라이브 방송에서는 수면 방식과 가족의 라이프스타일에 맞춘 아동·패밀리 침대 라인업 5종이 소개된다. 주요 제품은 분리 수면과 수납 기능을 모두 갖춘 베스트셀러 ‘올리버 하이가드 수납 데이베드’, 성장에 맞춰 중학생까지 사용할 수 있는 ‘빌리 데이베드’, 코슬리핑을 위한 ‘올리버 패밀리침대’, 최고급 북미산 월넛 원목으로 제작된 프리미엄 모델 ‘올리버 하이가드 데이베드(월넛)’, 아이만의 독립적인 공간을 완성하는 ‘빌리 벙커침대’ 등이다.라이브 방송 1시간 동안에는 다양한 혜택도 제공된다. 라이브 전용 5% 할인 쿠폰이 제공되며 최대 20만 원까지 할인받을 수 있다. 라이브 방송 중 구매 인증을 완료한 고객 가운데 추첨을 통해 10명에게 신세계상품권 10만 원권이 증정되며, 라이브에서 소개되는 제품 구매 고객에게는 사은품도 함께 제공된다.이번 라이브는 7월 22일 오후 8시 네이버 쇼핑 라이브 채널을 통해 진행된다.이번 라이브를 준비한 안데르센은 아이의 성장 단계와 가족의 생활 방식에 맞춘 아동 침대를 전문으로 선보이는 브랜드로, 데이베드와 벙커침대, 패밀리침대 등 다양한 라인업을 갖추고 있다. 분리 수면과 코슬리핑 등 각 가정의 수면 환경에 맞는 제품을 제안하며, 높은 품질로 소비자들의 신뢰를 쌓아 온 브랜드로 알려져 있다.안데르센 관계자는 “아이의 건강한 성장과 가족 모두가 편안한 수면 환경을 만드는 것이 안데르센의 가장 중요한 가치”라며 “앞으로도 좋은 소재와 안전한 설계, 오래 사용할 수 있는 제품을 통해 고객의 일상에 더욱 가까이 다가가겠다”고 전했다.