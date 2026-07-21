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에버랜드, 24일부터 ‘한여름 밤 반딧불이 축제’

삼성물산 리조트부문은 오는 24일부터 8월 30일까지 ‘한여름 밤의 반딧불이 축제’를 열고 반딧불이 체험장을 무료로 운영한다고 밝혔다. 사진은 방문객들이 실내 반딧불이 체험장에서 수천 마리의 반딧불이가 만들어내는 신비로운 불빛을 감상하는 모습.

삼성물산 리조트부문 제공