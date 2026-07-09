[서울데이터랩] 미국 증시, 중동 긴장 재고조 속 혼조 마감

세줄 요약 8일 뉴욕증시는 중동 긴장 재고조와 종목별 차별화 속에 혼조 마감했다. 다우와 S&P500은 약세였으나, 필라델피아 반도체 지수 급등에 힘입어 나스닥과 나스닥100은 상승했다. 엔비디아와 브로드컴이 강세를 주도했고 금융주와 일부 빅테크는 약세를 보였다. 다우·S&P500 하락, 나스닥은 반도체 강세로 상승

엔비디아·브로드컴 급등, 필라델피아 반도체지수 강세

금융주·제약주 약세, VIX 상승으로 불안심리 잔존

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8일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 주요 지수별로 엇갈린 흐름을 보이며 혼조세로 마감했다. 뉴욕 거래소의 다우존스 지수는 전장보다 576.76포인트(1.09%) 내린 5만 2348.39에 거래를 마쳤고, S＆P500 지수는 21.14포인트(0.28%) 하락한 7482.71로 장을 마감했다. 반면 나스닥 종합지수는 51.96포인트(0.20%) 오른 2만 5870.65를 기록했고, 나스닥100 지수도 79.55포인트(0.27%) 상승한 2만 9252.56에 마감했다.업종별로는 반도체 강세가 두드러졌다. 필라델피아 반도체 지수는 274.45포인트(2.23%) 오른 1만 2574.97로 뛰었고, 이는 기술주 중심의 나스닥 상승을 견인했다. 다만 시장의 불안 심리를 반영하는 VIX 지수는 3.66% 오른 16.72를 기록해 투자 심리가 완전히 안정되지는 않은 모습이었다.뉴욕증시 시가총액 상위 종목 가운데서는 대형 금융주와 소비재, 제약주 약세가 두드러졌다. 제이피모간체이스는 2.54%, 뱅크오브아메리카는 2.61%, 모간스탠리는 1.79% 각각 하락했다. 버크셔 해서웨이 Class B는 1.83%, 버크셔 해서웨이 Class A는 1.03% 내렸고, 비자와 마스터카드는 각각 1.33%, 2.21% 밀렸다. 제약주에서도 일라이 릴리가 1.60%, 존슨앤드존슨이 1.44%, 애브비가 0.75% 하락했다. 반면 TSMC ADR은 1.02% 상승했고, 캐터필러는 0.85%, 셰브론은 1.13% 오르며 일부 종목은 선방했다.나스닥 상위 종목에서는 반도체 대형주가 강세를 주도했다. 엔비디아는 3.65% 급등한 204.12달러로 마감했고, 브로드컴은 4.83% 오른 388.69달러를 기록했다. AMD는 0.25%, 마이크론 테크놀로지는 1.11%, ASML 홀딩 ADR은 1.22%, 어플라이드 머티어리얼즈는 2.89%, 램 리서치는 2.15% 상승했다. 애플도 0.88% 올랐다.반면 주요 빅테크 종목의 흐름은 엇갈렸다. 마이크로소프트는 1.41%, 아마존은 0.96%, 알파벳 Class A는 1.39%, 알파벳 Class C는 1.35%, 메타는 2.02%, 테슬라는 2.19% 각각 하락했다. 팔란티어 테크놀로지스도 1.60% 내렸지만, 월마트는 1.40%, 시스코 시스템즈는 1.82%, 코스트코 홀세일은 0.59% 상승했다.이날 미국 증시는 전통 대형주 중심의 약세와 기술·반도체주의 강세가 맞물리며 지수별 차별화가 뚜렷하게 나타났다. 특히 다우와 S＆P500이 약세를 보인 반면 나스닥은 반도체 업종의 탄탄한 상승세에 힘입어 상대적으로 견조한 흐름을 이어갔다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]